У львівській багатоповерхівці спалахнула шахта ліфта: фото з місця події

У Львові 14 листопада трапилась пожежа – у 9-поверхівці спалахнула ліфтова шахта. Вогонь гасили 7 рятувальників.

Інцидент трапився на проспекті Полуботка. Обставини виникнення займання встановлять фахівці.

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У багатоповерхівці спалахнула шахта ліфта

О 16:17 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в будинку №11 на проспекті Полуботка. Вогонь спалахнув у ліфтовій шахті 9-поверхового житлового будинку.

На місце події негайно прибули вогнеборці. Завдяки їхнім оперативним діям пожежу вдалося швидко локалізувати, тож вогонь далі не поширився.



У будинку спалахнула шахта ліфта/ Фото ДСНС Львівщини

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Вогонь гасили 7 рятувальників

Пожежу вдалося повністю подолати о 17:05. Внаслідок займання вогонь знищив сміття у ліфтовій шахті на площі 0,5 квадратного метра.

До ліквідації пожежі залучили 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причину виникнення пожежі.

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