У львівській багатоповерхівці спалахнула шахта ліфта: фото з місця події
Джерело:ДСНС Львівщини
У Львові 14 листопада трапилась пожежа – у 9-поверхівці спалахнула ліфтова шахта. Вогонь гасили 7 рятувальників.
Інцидент трапився на проспекті Полуботка. Обставини виникнення займання встановлять фахівці.
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У багатоповерхівці спалахнула шахта ліфта
О 16:17 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в будинку №11 на проспекті Полуботка. Вогонь спалахнув у ліфтовій шахті 9-поверхового житлового будинку.
На місце події негайно прибули вогнеборці. Завдяки їхнім оперативним діям пожежу вдалося швидко локалізувати, тож вогонь далі не поширився.
У будинку спалахнула шахта ліфта/ Фото ДСНС Львівщини
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Вогонь гасили 7 рятувальників
Пожежу вдалося повністю подолати о 17:05. Внаслідок займання вогонь знищив сміття у ліфтовій шахті на площі 0,5 квадратного метра.
До ліквідації пожежі залучили 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причину виникнення пожежі.
Коротко про останні пожежі в Україні
- В Ірпені 14 листопада трапилась нищівна пожежа на території будівництва. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих не було.
- У Кременчуці 13 листопада вогонь спалахнув на заводі "Укрнафта". Там трапився витік нафтопродуктів.
- У Київському районі Одеси 12 листопада горів супермаркет "Сільпо". Ймовірною причиною пожежі є підпал.
- У київському Гідропарку 11 листопада загорівся однопалубний ресторан, розташований у затоці Дніпра. Інцидент трапився поблизу Венеційського мосту.
- В Одесі 10 листопада виникла пожежа в кімнаті 9-поверхового гуртожитку. Рятувальники евакуювали з будівлі 37 людей, серед яких була вагітна жінка.