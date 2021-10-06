У львівському аеропорту затримали угорця, якого розшукував Інтерпол
6 жовтня 2021 , 14:32Читать новость на русском
Прикордонники затримали у львівському аеропорту 36-річного угорця. Чоловік пребував у міжнародному розшуку.
Зловмисника розшукував Інтерпол за розбій. Він прибув у Львів з Великої Британії.
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Угорець перебував у міжнародному розшуку
У міжнародний аеропорт "Львів" авіарейсом з Лондона прибув 36-річний громадянин Угорщини. Під час проходження прикордонного контролю на нього спрацювала база даних Інтерполу. Чоловіка одразу ж затримали.
Правоохоронці з'ясували, що іноземця розшукує поліція Угорщини за вчинення розбою. Прикордонники Львівського загону повідомили про зловмисника Укрбюро Інтерполу у Києві. Затриманого передали співробітникам Нацполіції.
Коротко про останні подібні випадки в Україні
- Київські правоохоронці затримали болгарського наркоторговця Евеліна Банева-Брендо. Чоловік з 2016 року перебував у міжнародному розшуку. Востаннє його засудили до 6 років у в'язниці за відмивання грошей і незаконний збут наркотиків.
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