У Львові 6 вересня вимикатимуть світло: перелік вулиць
6 вересня 2021 , 11:55Читать новость на русском
Джерело:Львівобленерго
Фахівці Львівобленерго 6 вересня ремонтуватимуть електромережі. Тож низка львівських вулиць тимчасово залишиться без електропостачання.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 18:00.
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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Угнівська – всі будинки;
- вулиця Плетенецького – всі будинки;
- вулиця Варшавська – будинки № 3 – 44;
- вулиця Горбкова – всі будинки;
- вулиця Білоруська – всі будинки;
- вулиця Алчевської – всі будинки;
- СК "Алмаз" – всі будинки;
- урочище Голоско – всі будинки;
- СК "Барвінок" – всі будинки;
- СК "Енергетик-Сад" – всі будинки;
- вулиця Джона Ленона – всі будинки;
- вулиця Щурата – будинок № 10Б;
- вулиця Шевченка – будинки № 338 – 350;
- вулиця Річицька – будинок № 9;
- вулиця Брюховицька – будинок № 99;
- вулиця Мучна – будинки № 31 – 56;
- вулиця Стрілецька – всі будинки;
- вулиця Сагайдачного – всі будинки;
- вулиця Крупярська – всі будинки;
- вулиця Личаківська – будинок № 107;
- вулиця Мечнікова – будинки № 16, 16а, 16б, 16в, 20, 39;
- вулиця Левицького – будинок № 75а;
- вулиця Личаківська – будинки № 164 – 245;
- вулиця Довженка – будинки № 1 – 3;
- проспект Червоної Калини – будинки № 41;
- вулиця Гостинна – всі будинки;
- вулиця Колодзінського – будинки № 1 – 8;
- вулиця Бережанська – будинки № 11 – 19а, 2 – 14;
- вулиця Колійна – всі будинки;
- вулиця Рожева – всі будинки;
- вулиця Рахівська – будинки № 6 – 20, 1 – 9.
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Де у Львові не буде світла з 8:00 до 18:00
- вулиця Сонячна – будинок № 41;
- вулиця Айвазовського – будинки № 10, 12;
- вулиця Бойчука – будинок № 38;
- вулиця Музики – будинки № 34, 36.
Де у Львові не буде світла з 8:00 до 17:00
- вулиця Дагестанська – всі будинки;
- вулиця Соломянка – всі будинки;
- вулиця Чуваська – будинки № 32 – 47;
- вулиця Любінська – будинки № 171 – 191, 196, 162, ПП Бігун;
- вулиця Чувашська – будинки № 12 – 30, 3 – 41, 29а, ФОП Кубіцький;
- вулиця Виговського – будинки № 39 – 41, ПП Волошка Плюс;
- вулиця Виговського – Любінська – ФОП Дуда.
Де у Львові не буде світла з 9:00 до 15:00
- вулиця Довженка – будинки № 6 – 22;
- вулиця Монастирського – будинок № 9.