У Львові 6 вересня вимикатимуть світло: перелік вулиць

Фахівці Львівобленерго 6 вересня ремонтуватимуть електромережі. Тож низка львівських вулиць тимчасово залишиться без електропостачання.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 18:00.

Цікаво Обіцяли з 2016: на кордоні з Польщею нарешті почали будувати новий пункт пропуску

Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00

вулиця Угнівська – всі будинки;

вулиця Плетенецького – всі будинки;

вулиця Варшавська – будинки № 3 – 44;

вулиця Горбкова – всі будинки;

вулиця Білоруська – всі будинки;

вулиця Алчевської – всі будинки;

СК "Алмаз" – всі будинки;

урочище Голоско – всі будинки;

СК "Барвінок" – всі будинки;

СК "Енергетик-Сад" – всі будинки;

вулиця Джона Ленона – всі будинки;

вулиця Щурата – будинок № 10Б;

вулиця Шевченка – будинки № 338 – 350;

вулиця Річицька – будинок № 9;

вулиця Брюховицька – будинок № 99;

вулиця Мучна – будинки № 31 – 56;

вулиця Стрілецька – всі будинки;

вулиця Сагайдачного – всі будинки;

вулиця Крупярська – всі будинки;

вулиця Личаківська – будинок № 107;

вулиця Мечнікова – будинки № 16, 16а, 16б, 16в, 20, 39;

вулиця Левицького – будинок № 75а;

вулиця Личаківська – будинки № 164 – 245;

вулиця Довженка – будинки № 1 – 3;

проспект Червоної Калини – будинки № 41;

вулиця Гостинна – всі будинки;

вулиця Колодзінського – будинки № 1 – 8;

вулиця Бережанська – будинки № 11 – 19а, 2 – 14;

вулиця Колійна – всі будинки;

вулиця Рожева – всі будинки;

вулиця Рахівська – будинки № 6 – 20, 1 – 9.

Читайте також Вимагають гроші на туалетний папір: у Львові батьки звинуватили дитсадок у регулярних поборах

Де у Львові не буде світла з 8:00 до 18:00

вулиця Сонячна – будинок № 41;

вулиця Айвазовського – будинки № 10, 12;

вулиця Бойчука – будинок № 38;

вулиця Музики – будинки № 34, 36.

Де у Львові не буде світла з 8:00 до 17:00

вулиця Дагестанська – всі будинки;

вулиця Соломянка – всі будинки;

вулиця Чуваська – будинки № 32 – 47;

вулиця Любінська – будинки № 171 – 191, 196, 162, ПП Бігун;

вулиця Чувашська – будинки № 12 – 30, 3 – 41, 29а, ФОП Кубіцький;

вулиця Виговського – будинки № 39 – 41, ПП Волошка Плюс;

вулиця Виговського – Любінська – ФОП Дуда.

Де у Львові не буде світла з 9:00 до 15:00

вулиця Довженка – будинки № 6 – 22;

вулиця Монастирського – будинок № 9.