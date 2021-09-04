Перший камінь поставили на території Польщі. Саме там почнеться будівництво, а організовує його Підкарпатське воєводство наших сусідів.

Тим часом Уряд Польщі хоче ввести надзвичайний стан на кордоні

Між Польщею та Україною буде новий пункт пропуску

Як розповів голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький, пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" між Польщею та Україною планують як автомобільний (для транспорту вагою до 3,5 тонни).

Повноцінно будувати його почнуть днями.

А 3 вересня на кордоні закладено наріжний камінь.

Сьогодні на території Польщі ми заклали наріжний камінь для початку будівництва нового пункту пропуску та всієї необхідної інфраструктури,

– написав чиновник у фейсбуці.

Внесок з українського боку

Триває будівництво дороги до цього пункту. Завершити її хочуть до кінця 2022 року.

Мовиться про автошлях Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий (46 кілометрів).

Ціна питання – 19 мільйонів євро, виконавець – польська фірма DROG-BUD Sp.

Внесок з польського боку

Реалізація загалом проєкту відбувається завдяки Підкарпатському воєводству.

Інвестора там визначили ще 19 травня 2020, провели тендер, і от починають будувати.

Вартість робіт – 109 мільйонів злотих, термін – 4 роки.

Що цікаво, у 2016 році будівництво пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" у Самбірському районі Львівської області вже анонсовували. Тоді запевняли, що на реалізацію проєкту знадобиться 2 роки, а почнуть будівництво у 2017.

Старт нового пункту пропуску на кордоні Польщі та Україні: фото з фейсбуку Максима Козицького

Повний текст публікації Максима Козицького у фейсбуці:

Автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" розпочнуть будувати найближчими днями. Дорогу до нього маємо завершити до кінця наступного року.

Сьогодні на території Польщі ми заклали наріжний камінь для початку будівництва нового пункту пропуску та всієї необхідної інфраструктури.

Проєкт реалізує Підкарпатське воєводство. 19 травня 2020 року тут визначили інвестора для будівництва автомобільного пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі". Тендер на будівельні роботи також відбувся. Усе готово до початку будівництва.

Майбутній пункт пропуску розрахований для автомобілів та автобусів, вагою до 3,5 тонни. Визначена вартість робіт – 109 мільйонів злотих. А збудувати пункт пропуску плануємо за 4 роки.

З українського боку до нового пункту пропуску ми будуємо дорогу. Роботи з будівництва автошляху (Т-14-18) Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий розпочаті в березні 2021 року, попередньо завершити їх плануємо у грудні 2022 року. Роботи, вартість яких понад 19 мільйонів євро, виконує польська фірма DROG-BUD Sp. Загалом з'явиться майже 46 кілометрів доброї дороги.

Мені б хотілося, щоб кордонів між Україною та ЄС не було зовсім. Тому наскільки це можливо, ми намагаємося зробити перетин державного кордону зручним, адже Львівщина є західними воротами України в Європу – і навпаки. Інфраструктура є дуже важливим фактором для співпраці, економіки та туризму.