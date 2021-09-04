Первый камень поставили на территории Польши. Там начнется строительство, а организует его Подкарпатское воеводство наших соседей.

Между тем Правительство Польши хочет ввести чрезвычайное положение на границе

Между Польшей и Украиной будет новый пункт пропуска

Как рассказал глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий, пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи" между Польшей и Украиной планируют как автомобильный (для транспорта весом до 3,5 тонны).

Полноценно строить его начнут на днях.

А 3 сентября на границе заложен краеугольный камень.

Сегодня на территории Польши мы заложили краеугольный камень для начала строительства нового пункта пропуска и всей необходимой инфраструктуры,

– написал чиновник в фейсбуке.

Вклад с украинской стороны

Продолжается строительство дороги к этому пункту. Завершить ее хотят до конца 2022 года.

Речь об автодороге Т-14-18 Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый (46 километров).

Цена вопроса – 19 миллионов евро, исполнитель – польская фирма DROG-BUD Sp.

Вклад с польской стороны

Реализация в целом проекта происходит благодаря Подкарпатскому воеводству.

Инвестора там определили еще 19 мая 2020, провели тендер, и вот начинают строить.

Стоимость работ – 109 миллионов злотых, срок – 4 года.

Что интересно, в 2016 году строительство пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховичи" в Самборском районе Львовской области уже анонсировали. Тогда уверяли, что на реализацию проекта потребуется 2 года, а начнут строительство в 2017.

Старт нового пункта пропуска на границе Польши и Украины: фото с фейсбука Максима Козицкого

Полный текст публикации Максима Козицкого в фейсбуке:

Автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи" начнут строить в ближайшие дни. Дорогу к нему должны завершить к концу следующего года.

Сегодня на территории Польши мы заложили краеугольный камень для начала строительства нового пункта пропуска и всей необходимой инфраструктуры.

Проект реализует Подкарпатское воеводство. 19 мая 2020 здесь определили инвестора для строительства автомобильного пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховичи". Тендер на строительные работы также состоялся. Все готово к началу строительства.

Будущий пункт пропуска рассчитан для автомобилей и автобусов весом до 3,5 тонны. Определена стоимость работ – 109 миллионов злотых. А построить пункт пропуска планируем за 4 года.

С украинской стороны к новому пункту пропуска мы строим дорогу. Работы по строительству автодороги (Т-14-18) Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый начаты в марте 2021, предварительно завершить их планируем в декабре 2022 года. Работы, стоимость которых более 19 миллионов евро, выполняет польская фирма DROG-BUD Sp. В общем появится почти 46 километров хорошей дороги.