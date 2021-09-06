Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 18:00.

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Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00

  • улица Угневская – все дома;
  • улица Плетенецкого – все дома;
  • улица Варшавская – дома № 3 – 44;
  • улица Горбкова – все дома;
  • улица Белорусская – все дома;
  • улица Алчевской – все дома;
  • СК "Алмаз" – все дома;
  • урочище Голоско – все дома;
  • СК "Барвинок" – все дома;
  • СК "Энергетик Сад" – все дома;
  • улица Джона Леннона – все дома;
  • улица Щурата – дом № 10Б;
  • улица Шевченко – дома № 338 – 350;
  • улица Речицкая – дом № 9;
  • улица Брюховицкая – дом № 99;
  • улица Мучная – дома № 31 – 56;
  • улица Стрелецкая – все дома;
  • улица Сагайдачного – все дома;
  • улица Крупярская – все дома;
  • улица Лычаковская – дом № 107;
  • улица Мечникова – дома № 16, 16а, 16б, 16в, 20, 39;
  • улица Левицкого – дом № 75а;
  • улица Лычаковская – дома № 164 – 245;
  • улица Довженко – дома № 1 – 3;
  • проспект Красной Калины – дома № 41;
  • улица Гостиная – все дома;
  • улица Колодзинского – дома № 1 – 8;
  • улица Бережанская – дома № 11 – 19а, 2 – 14;
  • улица Колийная – все дома;
  • улица Рожева – все дома;
  • улица Раховская – дома № 6 – 20 1 – 9.

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Где во Львове не будет света с 8:00 до 18:00

  • улица Солнечная – дом № 41;
  • улица Айвазовского – дома № 10, 12;
  • улица Бойчука – дом № 38;
  • улица Музыки – дома № 34, 36.

Где во Львове не будет света с 8:00 до 17:00

  • улица Дагестанская – все дома;
  • улица Соломянка – все дома;
  • улица Чувашская – дома № 32 – 47;
  • улица Любинская – дома № 171 – 191, 196, 162, ЧП Бегун;
  • улица Чувашская – дома № 12 – 30, 3 – 41, 29а, ООО Кубицкий;
  • улица Выговского – дома № 39 – 41, ЧП Василек Плюс;
  • улица Выговского – Любинская – ФЛП Дуда.

Где во Львове не будет света с 9:00 до 15:00

  • улица Довженко – дома № 6 – 22;
  • улица Монастырского – дом № 9.