Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 18:00.

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Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00

улица Угневская – все дома;

улица Плетенецкого – все дома;

улица Варшавская – дома № 3 – 44;

улица Горбкова – все дома;

улица Белорусская – все дома;

улица Алчевской – все дома;

СК "Алмаз" – все дома;

урочище Голоско – все дома;

СК "Барвинок" – все дома;

СК "Энергетик Сад" – все дома;

улица Джона Леннона – все дома;

улица Щурата – дом № 10Б;

улица Шевченко – дома № 338 – 350;

улица Речицкая – дом № 9;

улица Брюховицкая – дом № 99;

улица Мучная – дома № 31 – 56;

улица Стрелецкая – все дома;

улица Сагайдачного – все дома;

улица Крупярская – все дома;

улица Лычаковская – дом № 107;

улица Мечникова – дома № 16, 16а, 16б, 16в, 20, 39;

улица Левицкого – дом № 75а;

улица Лычаковская – дома № 164 – 245;

улица Довженко – дома № 1 – 3;

проспект Красной Калины – дома № 41;

улица Гостиная – все дома;

улица Колодзинского – дома № 1 – 8;

улица Бережанская – дома № 11 – 19а, 2 – 14;

улица Колийная – все дома;

улица Рожева – все дома;

улица Раховская – дома № 6 – 20 1 – 9.

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Где во Львове не будет света с 8:00 до 18:00

улица Солнечная – дом № 41;

улица Айвазовского – дома № 10, 12;

улица Бойчука – дом № 38;

улица Музыки – дома № 34, 36.

Где во Львове не будет света с 8:00 до 17:00

улица Дагестанская – все дома;

улица Соломянка – все дома;

улица Чувашская – дома № 32 – 47;

улица Любинская – дома № 171 – 191, 196, 162, ЧП Бегун;

улица Чувашская – дома № 12 – 30, 3 – 41, 29а, ООО Кубицкий;

улица Выговского – дома № 39 – 41, ЧП Василек Плюс;

улица Выговского – Любинская – ФЛП Дуда.

Где во Львове не будет света с 9:00 до 15:00

улица Довженко – дома № 6 – 22;

улица Монастырского – дом № 9.

Заметьте! Информацию о других плановых и аварийных отключений света во Львове можно узнать на сайте Львовоблэнерго.