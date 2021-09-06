Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 18:00.

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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Угнівська – всі будинки;
  • вулиця Плетенецького – всі будинки;
  • вулиця Варшавська – будинки № 3 – 44;
  • вулиця Горбкова – всі будинки;
  • вулиця Білоруська – всі будинки;
  • вулиця Алчевської – всі будинки;
  • СК "Алмаз" – всі будинки;
  • урочище Голоско – всі будинки;
  • СК "Барвінок" – всі будинки;
  • СК "Енергетик-Сад" – всі будинки;
  • вулиця Джона Ленона – всі будинки;
  • вулиця Щурата – будинок № 10Б;
  • вулиця Шевченка – будинки № 338 – 350;
  • вулиця Річицька – будинок № 9;
  • вулиця Брюховицька – будинок № 99;
  • вулиця Мучна – будинки № 31 – 56;
  • вулиця Стрілецька – всі будинки;
  • вулиця Сагайдачного – всі будинки;
  • вулиця Крупярська – всі будинки;
  • вулиця Личаківська – будинок № 107;
  • вулиця Мечнікова – будинки № 16, 16а, 16б, 16в, 20, 39;
  • вулиця Левицького – будинок № 75а;
  • вулиця Личаківська – будинки № 164 – 245;
  • вулиця Довженка – будинки № 1 – 3;
  • проспект Червоної Калини – будинки № 41;
  • вулиця Гостинна – всі будинки;
  • вулиця Колодзінського – будинки № 1 – 8;
  • вулиця Бережанська – будинки № 11 – 19а, 2 – 14;
  • вулиця Колійна – всі будинки;
  • вулиця Рожева – всі будинки;
  • вулиця Рахівська – будинки № 6 – 20, 1 – 9.

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Де у Львові не буде світла з 8:00 до 18:00

  • вулиця Сонячна – будинок № 41;
  • вулиця Айвазовського – будинки № 10, 12;
  • вулиця Бойчука – будинок № 38;
  • вулиця Музики – будинки № 34, 36.

Де у Львові не буде світла з 8:00 до 17:00

  • вулиця Дагестанська – всі будинки;
  • вулиця Соломянка – всі будинки;
  • вулиця Чуваська – будинки № 32 – 47;
  • вулиця Любінська – будинки № 171 – 191, 196, 162, ПП Бігун;
  • вулиця Чувашська – будинки № 12 – 30, 3 – 41, 29а, ФОП Кубіцький;
  • вулиця Виговського – будинки № 39 – 41, ПП Волошка Плюс;
  • вулиця Виговського – Любінська – ФОП Дуда.

Де у Львові не буде світла з 9:00 до 15:00

  • вулиця Довженка – будинки № 6 – 22;
  • вулиця Монастирського – будинок № 9.