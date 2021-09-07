У Львові через аварію на мережі 200 будинків залишаться без гарячої води: список вулиць
7 вересня 2021 , 09:55Читать новость на русском
Джерело:Львівтеплоенерго
У Шевченківському районі Львова у 200 будинках не буде гарячої води. Постачання припинили ввечері 6 вересня. Трапилось це через аварію на тепломережі в районі вулиці Ковельської.
Постачання води планують відновити о 20:00 10 вересня. Працівники Львівтеплоенерго мінятимуть компенсатор на місці аварії.
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Де у Львові не буде гарячої води: вулиці
Теплу воду припинили 6 вересня близько 23:00. Гарячої води не буде на таких вулицях:
- проспект Чорновола – будинки № 45, 47, 49, 55, 95, 99, 101, 103;
- Бальзака – будинок № 33;
- Варшавська – будинки № 56, 62, 64, 66, 68, 136
- Випасова – будинки № 9, 11
- Гетьмана Мазепи – будинки № 3А – 19, 21 – 24, 26, 27, 33, 35;
- Грінченка – будинки № 1, 2А, 4Б, 5, 6Б, 11Б, 12Б, 12В, 13, 14А, 19;
- Джерельна – будинки № 42, 44
- Замарстинівська – будинки № 144, 150;
- Кошиця – будинки № 1, 4, 7, 9;
- Лінкольна – будинки № 1, 3, 23А, 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 57;
- Ленона – будинки № 25, 27, 33;
- Липи – будинки № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 35, 37, 39, 43, 45;
- Липинського – будинки № 3, 5, 6, 13;
- Льняна – будинки № 9, 15;
- Масарика – будинки № 2, 3, 6, 8, 12, 14, 16, 18;
- Мідна – будинки № 8, 10;
- Миколайчука – будинки № 1А – 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36А, 38, 40;
- Окуневського – будинки № 1, 3
- Очаківська – будинки № 5, 7
- Панча – будинки № 5, 7 – 13, 18, 18Б, 18В, 20, 22, 24, 26;
- Паньківського – будинок № 6;
- Під Голоском – будинки № 1, 15, 17;
- Плугова буд. 2А, 2, 4А, 6А, 7, 8А, 8, 10А, 10, 14;
- Плужника – будинки № 2, 5;
- Розточчя – будинок № 168;
- Селянська – будинок № 12;
- Сорочинська – будинки № 2, 4, 6, 8;
- Соснова – будинок № 26;
- Сосюри – будинок № 46;
- Стеценка – будинок № 7, 9, 11;
- Студинського – будинки № 4, 6, 12;
- Творча – будинки № 2, 12, 14, 16;
- Тичини – будинки № 11 – 13, 15, 17, 18, 21, 23;
- Торф'яна – будинок № 23;
- Хвильового – будинки № 2 – 4, 7, 9, 12, 14, 14А, 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36 – 39, 44, 56;
- Хмільова – будинок № 2;
- Хмельницького – будинки № 233, 239, 241, 243, 245, 247, 251, 253, 255, 267, 269, 271, 273, 275;
- Чигиринська – будинки № 1, 3, 5, 11, 13, 27, 29, 31;
- Шполянська – будинок № 22;
- Щепова – будинок № 4;
- Щурата – будинки № 4, 5, 7 – 14, 16, 18;
- Лікарня швидкої допомоги на Миколайчука, 9;
- Дитяча клінічна лікарня на Орлика, 4;
- школи та садочки.
Головний інженер Львівобленерго сказав, що міняти компенсатор – нелегка робота. Разом із тим фахівці проводитимуть складні монтажні і демонтажні роботи. Мешканців просять вибачити за тимчасові незручності.Зверніть увагу! Інформацію щодо відключень світла у Львові ви можете дізнатись на сайті Львівобленерго.