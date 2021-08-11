У Львові кінолог під час спецнавчань врятував чоловіка – фото
11 серпня 2021 , 16:08Читать новость на русском
Джерело:поліція Львівщини
На площі Ринок 10 серпня кінолог львівської поліції врятував чоловіка. Він впав на бруківку та розбив голову просто під час спецнавчань правоохоронців.
Кінолог надав постраждалому першу допомогу. Після цього чоловіка забрала швидка.
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У чоловіка почались судоми
- Під час проведення спеціальних поліцейських навчань 10 серпня старший лейтенант поліції Андрій Симчук побачив, що чоловікові стало зле.
- 40-річний львів'янин впав на бруківку посеред площі Ринок та розбив голову.
- Після цього у нього почались судоми.
- Правоохоронець разом із патрульними надав йому першу домедичну допомогу та викликав швидку.
- Медики відвезли чоловіка до лікарні й подякували поліцейським за швидку реакцію.
Кінолог врятував чоловіка під час навчань / Фото поліції Львівщини