У Львові легковик жорстко зніс жінку на переході
Джерело:поліція Львівщини
На вулиці Кульпарківській у Львові 27 грудня сталася жахлива аварія. Там легковик на швидкості збив жінку, яка в цей момент переходила дорогу.
Слід зазначити, що це трапилося прямісінько на пішохідному переході. Згодом на місце прибула швидка, а правоохоронці почали розлідування.
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Жінку госпіталізували
Поліцейські встановили, що "ВАЗ 2108" збив жінку приблизно о 12:25. За кермом автомобіля був 34-річний місцевий мешканець.
57-річна потерпіла зазнала значних тілесних ушкоджень і її одразу забрала швидка допомога. Проте наразі невідомо, які саме травми діагностували у жінки.
Що може загрожувати водію
Правоохоронці почали розслідувати цю подію за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо вину керманича зможуть довести в суді, йому загрожує до 3 років умовного ув'язнення. Також на цей строк у нього можуть вилучити водійське посвідчення.
Кілька гучних подій нещодавно
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- Під Одесою вночі 20 грудня автобус збив на смерть чоловіка. Пішохід намагався перебігти трасу в непризначеному для цього місці. Оскільки водій не встиг зреагувати все обернулося трагічними наслідками.
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