У Львові легковик жорстко зніс жінку на переході

На вулиці Кульпарківській у Львові 27 грудня сталася жахлива аварія. Там легковик на швидкості збив жінку, яка в цей момент переходила дорогу.

Слід зазначити, що це трапилося прямісінько на пішохідному переході. Згодом на місце прибула швидка, а правоохоронці почали розлідування.

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Жінку госпіталізували

Поліцейські встановили, що "ВАЗ 2108" збив жінку приблизно о 12:25. За кермом автомобіля був 34-річний місцевий мешканець.

57-річна потерпіла зазнала значних тілесних ушкоджень і її одразу забрала швидка допомога. Проте наразі невідомо, які саме травми діагностували у жінки.

Що може загрожувати водію

Правоохоронці почали розслідувати цю подію за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо вину керманича зможуть довести в суді, йому загрожує до 3 років умовного ув'язнення. Також на цей строк у нього можуть вилучити водійське посвідчення.

Кілька гучних подій нещодавно

У Києві на Караваєвих Дачах 22 грудня міська електричка збила молодого чоловіка. Він одразу загинув, оскільки травми були вкрай важкими. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про самогубство.

Під Одесою вночі 20 грудня автобус збив на смерть чоловіка. Пішохід намагався перебігти трасу в непризначеному для цього місці. Оскільки водій не встиг зреагувати все обернулося трагічними наслідками.

На Чернігівщині 19 грудня сталася жорстка подія за участі депутата міської ради. Його авто знесло велосипедиста, а потім народний обранець намагався втекти. Велосипедист від отриманих травм помер дорогою до лікарні.

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