У центрі Львова невідомий облив Садового невстановленою рідиною

15 травня у центрі Львова чоловік напав на Андрія Садового. Міського голову облили невідомою речовиною.

У коментарі 24 Каналу у поліції Львівщини повідомили, що загрози життю і здоров'ю Садового немає.

Що відомо про напад на Садового у Львові?

Наразі відібрані зразки речовини, якою облили мера. Попередньо, це була вода. Але точно можна буде сказати після експертизи.

За повідомленнями поліції, інцидент трапився близько 10:40 на площі Ринок. Перехожий підбіг та зненацька облив Андрія Садового невстановленою рідиною.

Пізніше правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився 46-річний львів'янин.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає покарання штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до 5 років, або обмеження волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії.

Як Садовий відреагував на ранковий інцидент?

Андрій Садовий оприлюднив допис, у якому прокоментував подію. За словами мера, він не очікував, що цей інцидент стане топ-новиною.

Водночас міський голова попросив не роздувати ситуацію, зазначивши, що це було хуліганство, а не замах.

Напади на мене були вже не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте. Але за турботу – дякую. Все гаразд,

– зауважив Садовий.