У Львові оголосили штормове попередження на Новий рік: чого чекати

У Львові 31 грудня суттєво погіршиться погода. Тому в місті оголосили штормове попередження та застерегли про небезпеку.

Також буде погана погода й наступного дня, 1 січня. Окрім цього, застерегли про можливість сходження лавин у горах Львівської області.

Важливо На дорогах України ожеледиця: корисні поради водіям та пішоходам

Чого слід остерігатися

Жителі області ці 2 дні потерпатимуть від поривів північно-західного вітру. Його швидкість сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.

Також на дорогах буде сильна ожеледиця. Тому Львівська міськрада закликала жителів області бути обачними.

Про що слід пам'ятати

Усіх водіїв попросили обирати помірну швидкість і дотримуватися безпечної дистанції. Ще варто не забувати про ввімкнені фари. Ці прості поради можуть навіть врятувати чиєсь життя.

Та навіть пішоходам варто берегтися, бо ожеледь небезпечна й для них. Тому варто носити взуття з неслизькими підошвами, а також переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.

Навіть легке падіння може призвести до серйозних наслідків. Звертатися до лікаря потрібно, якщо після падіння відчули головний біль, нудоту, біль в суглобах або ж помітили пухлини на м'яких тканинах.



Що потрібно робити, коли ожеледиця / Інфографіка 24 каналу