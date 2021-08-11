У Львові на пішохідну алею в Стрийському парку впав величезний шматок дерева: фото

У Стрийському парку 1 серпня трапилась жахлива трагедія – під час буревію на пару впала частина дерева. На жаль, хлопець та дівчина загинули. Майже через 2 тижні з іншого дерева впала ще одна гілка на пішохідну алею.

На щастя, в момент падіння нікого поблизу не було. Тож інцидент минув без постраждалих.

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На пішохідну алею впав шматок дерева

Львів'янка Марта Цуркан розповіла, що у Стрийському парку 10 серпня на пішохідну алею впав величезний шматок дерева.

Сьогодні в Стрийському парку впав добрячий кусок дерева, просто на пішохідну алею. Там, де щодня ходять люди, граються діти й молоді мами ходять на прогулянки з немовлятами, щоб ті краще спали,

– зазначила жінка.

За словами Цуркан, гілка впала без жодного вітру чи дощу. Інцидент відбувся вранці, поки у парку ще не було людно, тож ніхто не постраждав.

"На фото видно, що дерево було повністю трухляве всередині. Дуже прошу відповідні служби провести огляд дерев в парку і ліквідувати небезпеку. Хоча б тих, які є близько до пішохідних доріжок", – підсумувала жінка.



Гілка впала на пішохідну алею / Фото Марти Цуркан

Фахівці вже обстежили дерево

Керівниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова у коментарі "Твоє місто" розповіла, що фахівці вже обстежили бук, щоб зрозуміти, що з ним відбувається.

"З червоного бука, одного з найстаріших дерев у Стрийському парку, впала гілка. Лікарі обстежили бук, щоб зрозуміти, чи він буде далі розламуватись та як його лікувати", – додала посадовиця.

За словами Сладкової, просто зрізати таке дерево не можна, адже воно дуже цінне. Вік цього бука становить близько 150 років. Він росте ще від заснування Стрийського парку.



Внаслідок інциденту ніхто не постраждав / Фото Марти Цуркан



Гілка відвалилась від 150-літнього бука / Фото Марти Цуркан