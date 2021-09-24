У Львові планують відкрити Американський дім: Садовий зустрівся з пані-послом США

Міський голова Львова Андрій Садовий 23 вересня зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Вони обговорили відкриття Американського дому у Львові.

Зустріч відбулася у Києві. Для львівського Американського дому наразі шукають приміщення.

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Садовий зустрівся з Крістіною Квін

У Києві 23 вересня мер Львова Андрій Садовий зустрівся з пані-послом США Крістіною Квін. На зустрічі обговорили відкриття Американського дому у Львові, для якого вже тривають пошуки відповідного приміщення.

Також Садовий акцентував на важливості створення стратегій для об'єднаних громад в Україні. Тому під час зустрічі обговорили й цю тему.

У квітні 2021 року Крістіна Квін вперше прибула з візитом до Львова. Тоді вона поспілкувалась із Садовим про можливі спільні ініціативи, зокрема про відкриття у Львові Американського дому на зразок київського. Він повинен стати культурним мостом для поглиблення зв'язків між державами.



Мер Львова зустрівся з пані-послом США / Фото ЛМР

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Коротка біографія Крістіни Квін

Крістіна Квін народилася та виросла в Каліфорнії. Вона має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі. Також Квін – магістриня зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.

Вона прибула до Посольства США в Україні у травні 2019 року. З 2016 до 2019 року Квін працювала на посаді виконувачки обов'язків заступника голови Місії / міністра-радника з економічних питань у Посольстві США в Парижі. До того вона також працювала на таких посадах: