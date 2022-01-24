Через стрімке зростання хворих на коронавірус у Львові дещо посилили карантин. Нові обмеження почали діяти 24 січня.

Зокрема, вони стосуються школярів. Усі старшокласники перейшли на дистанційне навчання.

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У Львові почали діяти нові карантинні обмеження

Міська комісія з питань ТЕБ та НС прийняла низку рішень щодо посилення карантину у Львівській МТГ. З 24 січня почали діяти такі обмеження:

Учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно щонайменше 2 тижні.

Усі позашкільні заняття та гуртки скасували або перенесли в онлайн.

Робочі групи, які перевіряють дотримання карантину в громадському транспорті, відновлюють роботу.

У громадському транспорті проводитимуть дезінфекцію.

Робота ТРЦ можлива лише, якщо працівники будуть вакцинованими чи матимуть свіжий негативний ПЛР-тест. Заповненість залів – не більше ніж 60%.

Прийом громадян виконавчими органами ЛМР проводитимуть лише онлайн.

Доцільність дистанційного навчання для учнів молодших класів вирішать на засіданні комісії ТЕБ та НС 24 січня.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що у місті досить тривожна ситуація з коронавірусом. Львів вже наступного тижня може перейти до червоної зони



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу