У Львові попрощалися з дівчиною, яка загинула під час буревію у Стрийському парку

У Стрийському парку 1 серпня на молоду пару під час буревію впало дерево. 20-річний курсант військової академії та 18-річна дівчина померли на місці. Із загиблою попрощалися 3 серпня.

На парастас прийшли родичі, друзі та вчителі дівчини. Біля церкви чергувала карета швидкої.

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У Львові попрощались із загиблою під час буревію дівчиною

Прощання з 18-річною Мартою, яка загинула у Стрийському парку під час негоди, відбулось 3 серпня. На парастас прийшли безліч людей – знайомі, родичі, друзі та вчителі дівчини. Вона була напівсиротою та єдиною донькою у матері. Прощання було надзвичайно важким, тож біля церкви весь час чергували медики.

Дівчина у 2020 році закінчила Сихівський ліцей. Вона мріяла стати майстром зачісок. Класна керівниця загиблої згадує про неї з неймовірним теплом.

Марта на стільки була сонячна, світла, добра дитина. Вона вчилася на перукаря і казала, що, якщо навчиться, то зробить мені гарну зачіску,

– розповіла вчителька.

Поховали Марту в Лисиничах, поруч із могилою її батька.

Коротко про загибель пари у Стрийському парку