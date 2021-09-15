У Львові попрощалися з ветераном АТО Іваном Маланичем

Ветеран АТО Іван Маланич раптово помер 13 вересня. У Гарнізонному храмі Петра і Павла 15 вересня відбулось прощання із захисником.

Іван Маланич пішов на Схід боронити Україну ще на початку війни з Росією – у 2014 році. Він разом зі своїм братом брав участь у боях за місто Щастя.

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У Львові попрощались з Іваном Маланичем

У Львові 15 вересня попрощалися з бойовим офіцером, добровольцем та учасником АТО Іваном Маланичем. Прощання відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, на вулиці Театральній, 11. Героя поховають на Личаківському цвинтарі, на полі почесних поховань 76.

Іван Маланич раптово помер 13 вересня. У липні 2014 року він брав участь у боях за Щастя в складі 80-ї бригади. Також разом зі своїм братом-близнюком він обороняв Луганську ТЕС.

Івана Маланича нагородили орденом "За мужність" III ступеня за сумлінне та бездоганне служіння українському народові та зразкове виконання військового обов'язку.

Дивіться фото прощання із захисником / Фото Олега Синютки, "Твоє місто" і Олега Галіва