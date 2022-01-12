У Львові повідомили про замінування всіх шкіл: правоохоронці евакуйовують дітей

12 січня 2022 , 13:07
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Львівщини

У Львові анонім 12 січня повідомив про замінування всіх міських шкіл. Наразі там працюють вибухотехніки та правоохоронці.

Правоохоронці намагаються знайти у школах вибухівку. Також на місці події працюють кінологи із собаками.

До теми "Я всю життя всіх ненавидів": неграмотний "терорист" заявив про мінування шкіл у Черкасах

У Львові повідомили про замінування шкіл

Правоохоронцям приблизно об 11:00 надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх львівських шкіл. В освітні заклади негайно виїхали патрульні, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції.

Дивіться відео евакуації учнів:

 

Правоохоронці проводять евакуацію учнів та працівників шкіл. Вони обстежують приміщення та прилеглі території навчальних закладів, щоб знайти вибухівку.

Окрім цього, поліцейські намагаються встановити особу аноніма, який надав повідомлення про замінування.

Зауважте! В Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Порушнику загрожує покарання – від 2 до 6 років у в'язниці.


У Львові, ймовірно, замінували усі школи / Фото "Варта 1"

Цікаво У Трускавці повідомили про замінування бювета

Школярів відпускають додому

За інформацією пресслужби Львівської міськради, керівниця міського управління освіти Леся Васюта розповіла, що усі навчальні заклади діють згідно з протоколом.

Станом на сьогодні ще не всі заклади освіти вийшли на навчання – вчиться лише частина. Класні керівники обдзвонюють усіх батьків, дітей ми евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому,
– додала посадовиця.

Старшокласники навчатимуться у цей день в дистанційному режимі. За словами Васюти, школи всередині та ззовні обстежують на наявність якихось невідомих предметів чи вибухонебезпечних матеріалів.


Дітей евакуювали / Фото "Варта 1"

Автор: Ольга Котів