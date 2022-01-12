У Львові повідомили про замінування всіх шкіл: правоохоронці евакуйовують дітей

У Львові анонім 12 січня повідомив про замінування всіх міських шкіл. Наразі там працюють вибухотехніки та правоохоронці.

Правоохоронці намагаються знайти у школах вибухівку. Також на місці події працюють кінологи із собаками.

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У Львові повідомили про замінування шкіл

Правоохоронцям приблизно об 11:00 надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх львівських шкіл. В освітні заклади негайно виїхали патрульні, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції.

Дивіться відео евакуації учнів:

Правоохоронці проводять евакуацію учнів та працівників шкіл. Вони обстежують приміщення та прилеглі території навчальних закладів, щоб знайти вибухівку.

Окрім цього, поліцейські намагаються встановити особу аноніма, який надав повідомлення про замінування.

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У Львові, ймовірно, замінували усі школи / Фото "Варта 1"

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Школярів відпускають додому

За інформацією пресслужби Львівської міськради, керівниця міського управління освіти Леся Васюта розповіла, що усі навчальні заклади діють згідно з протоколом.

Станом на сьогодні ще не всі заклади освіти вийшли на навчання – вчиться лише частина. Класні керівники обдзвонюють усіх батьків, дітей ми евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому,

– додала посадовиця.

Старшокласники навчатимуться у цей день в дистанційному режимі. За словами Васюти, школи всередині та ззовні обстежують на наявність якихось невідомих предметів чи вибухонебезпечних матеріалів.



Дітей евакуювали / Фото "Варта 1"