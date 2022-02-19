У Львові пройшов Марш єдності: яскраві фото та відео

Вулицями Львова 19 лютого пройшов Марш Єдності. Учасники акції мали національну символіку та вигукували патріотичні гасла.

Стартував захід біля пам'ятника Івану Франку о 13:00. Після цього учасники Маршу єдності пройшли центральними вулицями міста, повідомляє 24 канал.

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У Львові відбувся Марш єдності

В акції взяли участь приблизно 1 000 людей. Вони мали національну символіку та скандували патріотичні гасла, зокрема "Слава Україні! Героям Слава!". Крім того, люди співали "Батько наш – Бандера".

До колони активістів долучився і мер Львова Андрій Садовий. Загалом у Марші єдності взяли участь не тільки львів'яни, а й кримчани та білоруси.

Люди вийшли на вулиці, аби показати свою єдність та намір захищати країну, якщо Росія почне вторгнення.

Хода тривала приблизно 1,5 години та звершилася біля Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Там учасники заходу вшанували пам'ять загиблих на Майдані, урочисто підняли прапор України та виконали гімн.

Акція пройшла спокійно. Її супроводжували кілька десятків правоохоронців. З колоною здебільшого рухалася "поліція діалогу".

Марш Єдності у Львові: Фото Олександра Марчака, 24 канал

Вулицями Львова пройшов Марш єдності: дивіться відео

Львів'яни вшанували Героїв Небесної Сотні: що відомо

Напередодні у Львові, поблизу Меморіалу Героїв Небесної Сотні пройшла акція "Ангели пам'яті". Львів'яни розвішали паперових янголів на стенді зі світлинами Героїв. Почесна варта Національної академії сухопутних військ Сагайдачного урочисто підняла синьо-жовтий стяг. Оркестр виконав державний гімн України. Після цього розпочалась панахида.