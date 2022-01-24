У Львові розібрали головну ялинку: фото з центру міста

У центрі Львова 2 січня розпочали розбирати головну ялинку міста. 17-метрову новорічну красуню здадуть на утилізацію.

Цьогоріч відкриття головної ялинки відбулося напередодні Дня святого Миколая – 17 грудня. Її встановили на площі перед Оперним театром.

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У Львові розібрали головну ялинку

На проспекті Свободи, на площі перед Львівським академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької, 13 грудня встановили головну ялинку Львова. Протягом тижня її прикрашали святковою ілюмінацією у вигляді різдвяних ромбів та павуків. 17-метрове дерево подарував місту житель села Оброшине Василь Козленко. Ялинка росла на його подвір'ї приблизно 35 років.

Після завершення Різдвяних свят, 24 січня, головну ялинку міста розпочали розбирати. Спершу працівники ЛКП "Львівсвітло" зняли з неї освітлення. Після цього комунальне підприємство "Зелений Львів" демонтувало дерево.

У Львові розбирають головну ялинку / Фото 032.ua

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Ялинку здадуть на утилізацію

За інформацією ZAXID.NET, ялинку відправили на компостувальну станцію на вулицю Пластову.

Гілки ми позрізаємо, завеземо на компостувальну станцію, де вони будуть перероблені на органіку, а сам стовбур поріжемо і будемо використовувати для опалення наших теплиць,

– розповів директор ЛКП "Зелений Львів" Володимир Данилюк.

У Львові також закликають містян до екологічної утилізації ялинок. Дерева можна самостійно завозити на компостувальну станцію на Пластовій. Окрім цього, можна винести ялинку просто на сміттєвий майданчик та покласти біля контейнера. При цьому слід забрати з неї усі прикраси.

Якщо будинок належить до ОСББ чи ЖБК, ялинку слід винести 29 січня. Вночі її заберуть на компостувальну станцію. Жителів будинків, які обслуговують управлінські компанії, просіть виносити ялинки 30 січня. Тоді вже наступного дня їх заберуть і вивезуть.