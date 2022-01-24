В этом году открытие главной елки состоялось накануне Дня святого Николая – 17 декабря. Ее установили на площади перед Оперным театром.

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Во Львове разобрали главную елку

На проспекте Свободы, на площади перед Львовским академическим театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, 13 декабря установили главную елку Львова. В течение недели ее украшали праздничной иллюминацией в виде рождественских ромбов и пауков. 17-метровое дерево подарил городу житель села Оброшино Василий Козленко. Елка росла на его дворе примерно 35 лет.

После завершения Рождественских праздников, 24 января, главную елку города начали разбирать. Сначала работники ЛКП "Львовсвет" сняли с нее освещение. После этого коммунальное предприятие "Зеленый Львов" демонтировало дерево.

Во Львове разбирают главную елку / Фото 032.ua

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Елку сдадут на утилизацию

По информации ZAXID.NET, елку отправили на компостировочную станцию на улицу Пластовую.

Ветки мы посрезаем, завезем на компостировочную станцию, где они будут переработаны в органику, а сам ствол порежем и будем использовать для отопления наших теплиц,

– рассказал директор ЛКП "Зеленый Львов" Владимир Данилюк.

Во Львове также призывают горожан к экологической утилизации елок. Деревья можно самостоятельно завозить на компостировочную станцию на Пластовой. Кроме этого, можно вынести елку прямо на мусорную площадку и положить возле контейнера. При этом следует забрать из нее все украшения.

Обратите внимание! Если дом относится к ОСМД или ЖСК, елку следует вынести 29 января. Ночью ее заберут на компостировочную станцию. Жителей домов, которые обслуживают управляющие компании, просят выносить елки 30 января. Тогда уже на следующий день их заберут и вывезут.