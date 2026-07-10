У Львові мобілізували водія вантажівки, що перевозив корів: тварини вже добу без їжі та води

У Львові дві корови майже добу перебували у вантажівці без води, їжі та належного догляду. Це сталося після того, як водія транспорту, ймовірно, мобілізували представники ТЦК та СП.

Про це повідомив благодійний фонд "Домівка врятованих тварин".

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Що відомо про мобілізацію водія вантажівки з коровами у Львові?

За словами зоозахисників, тварини перебували у вантажівці, припаркованій біля готелю "Власта". Активісти стверджують, що викликали поліцію, однак, на їхню думку, правоохоронці не вжили необхідних заходів для захисту тварин.

Порушені всі норми перевезення тварин. Ці корови перебувають у вантажівці ще з ночі. Майже добу – без води, без доїння,

– йдеться у заяві фонду.

У Львові дві корови залишилися напризволяще через мобілізацію водія вантажівки / Відео з акаунту "Домівка врятованих тварин"

У "Домівці врятованих тварин" також повідомили, що власника господарства, який перевозив худобу, напередодні доправили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після цього, стверджують активісти, тварини залишилися без належного догляду.

За словами представників фонду, після прибуття поліції родичам власника запропонували самостійно забрати корів або дозволити це зробити зоозахисникам, однак вони нібито відмовилися від обох варіантів.

"Як виявилось, вони (родичі водія – 24 Канал) навмисно не забирають тварин, аби це було важелем впливу. Усі розмови зводяться лише до звинувачень держави та ТЦК. А тим часом корови продовжують стояти, і ніхто не збирається їх забирати. Одна з них кричить від болю через переповнене вим’я", – заявили у фонді.

У фонді додали, що тварини не повинні ставати заручниками людських конфліктів.

Можна мати будь-яку позицію щодо дій держави. Можна сперечатися, обурюватися, відстоювати свої права. Але чому за людські конфлікти повинні платити тварини?

– зазначили зоозахисники.

Поліція на місці фіксувала факт залишення тварин без належного нагляду у Львові / Відео з акаунту "Домівка врятованих тварин"

Станом на момент публікації офіційної позиції поліції чи територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо цієї ситуації не було.

Нагадаємо, раніше у Львові 8 липня спалахнув масштабний конфлікт між людьми та військовослужбовцями ТЦК, де взяли участь близько 200 цивільних.

Згодом ветеранська спільнота Львова розшукала учасників конфлікту й провела з ними виховну роботу. Двоє найактивніші бунтівники перепросили за свої дії та пообіцяли піти служити у ЗСУ. Один із нападників на ТЦК виявився військовослужбовцем у відпустці.