Об этом сообщил благотворительный фонд "Приют спасенных животных".

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Что известно о мобилизации водителя грузовика с коровами во Львове?

По словам зоозащитников, животные находились в грузовике, припаркованном возле отеля "Власта". Активисты утверждают, что вызвали полицию, однако, по их мнению, правоохранители не приняли необходимых мер для защиты животных.

Нарушены все нормы перевозки животных. Эти коровы находятся в грузовике еще с ночи. Почти сутки – без воды, без доения,

– говорится в заявлении фонда.

Во Львове две коровы остались на произвол судьбы из-за мобилизации водителя грузовика / Видео из аккаунта "Дом спасенных животных"

В "Приюте спасенных животных" также сообщили, что владельца хозяйства, который перевозил скот, накануне доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. После этого, утверждают активисты, животные остались без надлежащего ухода.

По словам представителей фонда, после прибытия полиции родственникам владельца предложили самостоятельно забрать коров или разрешить это сделать зоозащитникам, однако они якобы отказались от обоих вариантов.

"Как оказалось, они (родственники водителя – 24 Канал) намеренно не забирают животных, чтобы это послужило рычагом давления. Все разговоры сводятся лишь к обвинениям в адрес государства и ТЦК. А тем временем коровы продолжают стоять, и никто не собирается их забирать. Одна из них кричит от боли из-за переполненного вымени", – заявили в фонде.

В фонде добавили, что животные не должны становиться заложниками человеческих конфликтов.

Можно занимать любую позицию в отношении действий государства. Можно спорить, возмущаться, отстаивать свои права. Но почему за человеческие конфликты должны платить животные?

– отметили зоозащитники.

Полиция на месте зафиксировала факт оставления животных без надлежащего присмотра во Львове / Видео из аккаунта "Дом спасенных животных"

На момент публикации официальной позиции полиции или территориального центра комплектования и социальной поддержки по данной ситуации не было.

Напомним, ранее во Львове 8 июля разразился масштабный конфликт между людьми и военнослужащими ТЦК, в котором приняли участие около 200 гражданских лиц.

Впоследствии ветеранское сообщество Львова разыскало участников конфликта и провело с ними воспитательную работу. Двое самых активных бунтовщиков извинились за свои действия и пообещали пойти служить в ВСУ. Один из нападавших на ТЦК оказался военнослужащим, находящимся в отпуске.