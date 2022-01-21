У Львові вчергове повідомили про замінування усіх шкіл: дітей евакуювали на мороз

Львівським правоохоронця 21 січня знову надійшло анонімне повідомлення про замінування. Цього разу зловмисник погрожує підірвати усі школи міста.

У навчальні заклади вже виїхали правоохоронці. Вони обстежують приміщення та прилеглі території.

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В усіх школах Львова шукають вибухівку

Правоохоронцям 21 січня надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. Керівниця управління освіти Леся Васюта розповіла, що працівники навчальних закладів діють згідно з протоколом.

"Класні керівники інформують батьків, дітей евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому", – додала посадовиця.

За її словами, відповідні служби вже обстежують приміщення – на поверхах, всередині та ззовні. Вони намагаються знайти ймовірну вибухівку. Також правоохоронці встановлюють особу анонімного "мінувальника".

За фейкове замінування зловмиснику може загрожувати від 2 до 6 років за ґратами.

Дивіться відео евакуації дітей з львівських шкіл:

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Дітей евакуювали на мороз

У коментарі 24 каналу, батько двох учнів школи №8 розповів, що школярів об 11:40 евакуювали на вулицю. Його донька навчається в 4 класі, а син – в першому.

Усіх евакуювали на вулицю в мороз. Вчителі просять терміново забрати дітей. Підло, що маленькі діти... 1 – 4 клас... на мороз зараз усіх,

– зазначив чоловік.

Львів'янин додав, що школярів попросили 21 січня одягнути вишиванки на День Соборності. Тому батьки повинні терміново забирати дітей, адже більшість з них не мають теплих светрів.

"Дружина грітиме дітей в машині, поки інші батьки не приїдуть", – зазначив чоловік.

За його словами, інші батьки, які приїхали на автівках до школи, також допомагають школярам не змерзнути.