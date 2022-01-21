В учебные заведения уже выехали правоохранители. Они обследуют помещения и близлежащие территории.

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Во всех школах Львова ищут взрывчатку

Правоохранителям 21 января поступило анонимное сообщение о заминировании всех школ Львова. Руководитель управления образования Леся Васюта рассказала, что работники учебных заведений действуют согласно протоколу.

"Классные руководители информируют родителей, детей эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой", – добавила чиновник.

По ее словам, соответствующие службы уже обследуют помещение – на этажах, внутри и снаружи. Они пытаются найти вероятную взрывчатку. Также правоохранители устанавливают личность анонимного "минера".

Обратите внимание! За фейковое заминирование злоумышленнику может грозить от 2 до 6 лет за решеткой.

Смотрите видео эвакуации детей из львовских школ:

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Детей эвакуировали на мороз

В комментарии 24 канала отец двух учеников школы №8 рассказал, что школьников в 11:40 эвакуировали на улицу. Его дочь учится в 4 классе, а сын – в первом.

Всех эвакуировали на улицу в мороз. Учителя просят срочно забрать детей. Подло, что маленькие дети... 1 – 4 класс... на мороз сейчас всех,

– отметил мужчина.

Львовянин добавил, что школьников попросили 21 января надеть вышиванки в День Соборности. Поэтому родители должны срочно забирать детей, так как большинство из них не имеют теплых свитеров.

"Жена будет согревать детей в машине, пока другие родители не приедут", – отметил мужчина.

По его словам, другие родители, приехавшие на машинах в школу, также помогают школьникам не замерзнуть.