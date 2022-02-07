У Львові вчергове замінували кілька ТРЦ: відео з місця події
Джерело:"Варта 1"
Правоохоронці 7 лютого знову отримали анонімне повідомлення про замінування кількох львівських ТРЦ. Мовиться про King Cross Leopolis, Victoria Gardens та Forum Lviv.
В усіх ТРЦ працювали фахівці. Людей з приміщень евакуювали.
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У Львові повідомили про замінування кількох ТРЦ
Львівським правоохоронцям 7 лютого надійшло повідомлення про замінування торгово-розважальних центрів King Cross Leopolis та Forum Lviv. Туди негайно виїхали правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини.
Дивіться відео з Forum Lviv:
Правоохоронці обстежували приміщення ТРЦ та прилеглі території. Усіх відвідувачів та працівників евакуювали.
Окрім цього, поліцейські перевіряли інформацію про замінування ТРЦ Victoria Gardens, що на вулиці Кульпарківській. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу анонімного "мінувальника".
У коментарі "Суспільне. Новини" речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що станом на 18:00 перевірка в усіх ТРЦ завершилася. Вибухівки ніде не знайшли.Зверніть увагу! Торік в Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Порушнику може загрожувати від 2 до 6 років у в'язниці.
Дивіться фото з місця події / Фото "Варта 1"
Коротко про останні повідомлення про замінування в Україні
- На Гарячу лінію міста Львова ввечері 1 лютого надійшло повідомлення про "замінування" кількох вулиць. Правоохоронці шукали вибухівку близько 5 годин.
- У Запорізькій області бійці Нацгвардії патрулюватимуть території шкіл. На такий крок пішли через постійні фейкові повідомлення про замінування.
- У селі Нові Петрівці 26 січня 7-річний хлопчик повідомив про вибухівку в приватній школі. З навчального закладу евакуювали 113 учнів та 22 працівників.
- Одинадцятикласник зателефонував у поліцію та повідомив про замінування однієї зі шкіл на Одещині. Хлопець просто хотів розважитися на перерві.
- Анонім повідомив про замінування будівлі Одеського аеропорту. На щастя, вибухівки там не знайшли.