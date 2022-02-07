В усіх ТРЦ працювали фахівці. Людей з приміщень евакуювали.

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У Львові повідомили про замінування кількох ТРЦ

Львівським правоохоронцям 7 лютого надійшло повідомлення про замінування торгово-розважальних центрів King Cross Leopolis та Forum Lviv. Туди негайно виїхали правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Дивіться відео з Forum Lviv:

Правоохоронці обстежували приміщення ТРЦ та прилеглі території. Усіх відвідувачів та працівників евакуювали.

Окрім цього, поліцейські перевіряли інформацію про замінування ТРЦ Victoria Gardens, що на вулиці Кульпарківській. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу анонімного "мінувальника".

У коментарі "Суспільне. Новини" речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що станом на 18:00 перевірка в усіх ТРЦ завершилася. Вибухівки ніде не знайшли.

Зверніть увагу! Торік в Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Порушнику може загрожувати від 2 до 6 років у в'язниці.

Дивіться фото з місця події / Фото "Варта 1"

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