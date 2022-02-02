Серія вибухів буцімто мала відбутися о 2 годині ночі на 2 лютого. Втім, до 3 години жодних повідомлень про вибухи чи виявлену вибухівку не надходило.
До слова Дитсадки, ринки, готелі та суди: мінувальники Кривого Рогу вийшли на новий рівень
Районні адміністрації міста працюють спільно з правоохоронцями, відповідно до протоколу. Вулиці обстежують на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів,
– розповіла міськрада після отриманого повідомлення.
Погрожували підірвати 5 вулиць:
- Весняну,
- Тракт Глинянський,
- Сонячну,
- Тараса Шевченка,
- Степана Бандери.
Станом на 3 годину ночі офіційні сайти Львівської міської ради, поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області не повідомляли про жодні вибухи.
Серія "мінувань" в Україні
- У перший місяць 2022 року "мінування" низки об'єктів у різних містах стали одним з інструментів атак на нашу державу.Схожі повідомлення відбуваються практично щодня, а за місяць їхня кількість налічує тисячі.
- Глава МВС Денис Монастирський розповів, що 70% таких повідомлень надходять з Росії та тимчасово окупованих частин Донбасу.