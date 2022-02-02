Серія вибухів буцімто мала відбутися о 2 годині ночі на 2 лютого. Втім, до 3 години жодних повідомлень про вибухи чи виявлену вибухівку не надходило.

До слова Дитсадки, ринки, готелі та суди: мінувальники Кривого Рогу вийшли на новий рівень

Районні адміністрації міста працюють спільно з правоохоронцями, відповідно до протоколу. Вулиці обстежують на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів,

– розповіла міськрада після отриманого повідомлення.

Погрожували підірвати 5 вулиць:

Весняну,

Тракт Глинянський,

Сонячну,

Тараса Шевченка,

Степана Бандери.

Станом на 3 годину ночі офіційні сайти Львівської міської ради, поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області не повідомляли про жодні вибухи.

Серія "мінувань" в Україні