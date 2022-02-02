Серия взрывов якобы должна была произойти в 2 часа ночи на 2 февраля. Впрочем, до 3 часов никаких сообщений о взрывах или обнаруженной взрывчатке не поступало.
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Районные администрации города работают совместно со стражами порядка, согласно протоколу. Улицы обследуют на наличие взрывоопасных веществ или предметов,
– рассказал горсовет после полученного сообщения.
Угрожали взорвать 5 улиц:
- Весенняя,
- Тракт Глинянский,
- Солнечная,
- Тараса Шевченко,
- Степана Бандеры.
По состоянию на 3 часа ночи официальные сайты Львовского городского совета, полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области не сообщали ни о каких взрывах.
Серия "минирований" в Украине
- В первый месяц 2022 года "минирование" ряда объектов в разных городах стало одним из инструментов атак на наше государство. Подобные сообщения происходят практически ежедневно, а за месяц их количество насчитывает тысячи.
- Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что 70% таких сообщений поступают из России и временно оккупированных частей Донбасса.