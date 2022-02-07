Сейчас там работают специалисты. Людей из помещений эвакуировали.
К теме Подозревают в 14 псевдоминированиях: в Харькове работники СБУ задержали 39-летнего айтишника
Во Львове сообщили о заминировании нескольких ТРЦ
Львовским правоохранителям 7 февраля поступило сообщение о минировании торгово-развлекательных центров King Cross Leopolis и Forum Lviv. Туда немедленно выехали правоохранители, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовщины.
Смотрите видео с Forum Lviv:
Правоохранители обследовали помещения ТРЦ и прилегающие территории. Всех посетителей и работников эвакуировали.
Кроме этого, полицейские проверяли информацию о заминировании ТРЦ Victoria Gardens, что на улице Кульпарковской. Сейчас правоохранители пытаются установить личность анонимного "минера".
В комментарии "Суспільне. Новини" пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская рассказала, что по состоянию на 18:00 проверка во всех ТРЦ завершилась. Взрывчатки нигде не нашли.
Смотрите фото с места происшествия / Фото "Варта 1"
Коротко о последних сообщениях о заминированиях в Украине
- На горячую линию города Львова вечером 1 февраля поступило сообщение о "заминировании" нескольких улиц. Правоохранители искали взрывчатку около 5 часов.
- В Запорожской области бойцы Нацгвардии будут патрулировать территории школ. На такой шаг пошли из-за постоянных фейковых сообщений о заминировании.
- В селе Новые Петровцы 26 января 7-летний мальчик сообщил о взрывчатке в частной школе. Из учебного заведения эвакуировали 113 учеников и 22 работников.
- Одиннадцатиклассник позвонил в полицию и сообщил о заминировании одной из школ в Одесской области. Парень просто хотел развлечься на перемене.
- Аноним сообщил о заминировании здания Одесского аэропорта. К счастью, взрывчатки там не нашли.