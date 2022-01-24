Об этом написали в местных телеграм-каналах во второй половине дня. На табло аэродрома отметили, что отменены только 2 рейса по одному направлению.

В этот день "Умрут тысячи детей": анонимы "заминировали" все школы Одессы и Кривого Рога

Какое сообщение остановили

На табло отмечено, что сегодня не будет сообщения между Одессой и Стамбулом. Самолет из Турции должен был прилететь в 21 час, а отбыть в обратном направлении уже через 50 минут.

Однако другие рейсы остались без изменений. Поэтому, возможно, причина отмены рейсов не связана с угрозой взрыва.

Отменили соединение со Стамбулом / Скриншот табло аэропорта Odesa

Попросили всех выйти

Всех пассажиров и провожающих попросили покинуть помещение аэропорта. Это требовалось для того, чтобы провести обследование здания.

Туда прибыли следователи полиции, взрывотехники и кинологи. Однако о результатах обследования ничего не сообщали.

Люди ждут возле здания аэропорта / Фото телеграма "Одесса сейчас"

Почему так часто все "минируют"

В Украине с начала года распространяется "лихорадка" фейковых минирований. Анонимные минеры сообщают, что есть угроза взрыва в разных зданиях – от ТРЦ до детских садов.

Недавно это прокомментировали СБУ. Там заявили, что подобные "заминирования" являются одним из инструментов России в гибридной войне. Часто сообщения посылают с временно оккупированных территорий Донбасса. Служба безопасности уверена, что таким сообщениям хотят усилить панику и тревогу в обществе.

Читайте полный текст сообщения телеграма "Одесса сейчас":

В Одессе заминировали аэропорт. Полиция обследует территорию.

Пассажиров и проводников попросили покинуть помещение аэропорта.

Сообщений об отмене рейсов пока нет. Люди просто ждут с чемоданами на улице.