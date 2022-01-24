Про це написали в місцевих телеграм-каналах у другій половині дня. На табло летовища зазначили, що скасований лише 2 рейси за одним напрямком.

В цей день "Помруть тисячі дітей": аноніми "замінували" всі школи Одеси та Кривого Рогу

Яке сполучення зупинили

На табло вказано, що сьогодні не буде сполучення між Одесою та Стамбулом. Літак з Туреччини мав прилетіти о 21 годині, а відбути у зворотному напрямі вже через 50 хвилин.

Проте інші рейси залишилися без змін. Тому, ймовірно, причина скасування рейсів не пов’язана із загрозою вибуху.



Скасували сполучення зі Стамбулом / Скриншот табло аеропорту Odesa

Попросили усіх вийти

Всіх пасажирів і проводжаючих попросили покинути приміщення аеропорту. Це було потрібно для того, щоб провести обстеження будівлі.

Туди прибули слідчі поліції, вибухотехніки та кінологи. Проте наразі про результати обстеження нічого не повідомляли.



Люди чекають біля будівлі летовища / Фото телеграму "Одесса сейчас"

Чому так часто все "мінують"

Україною від початку року шириться "лихоманка" фейкових замінувань. Анонімні мінери повідомляють, що є загроза вибуху в різних будівлях – від ТРЦ до дитячих садочків.

Нещодавно це прокоментували в СБУ. Там заявили, що такі "замінування" є одним із інструментів Росії в гібридній війні. Часто повідомлення надсилають із тимчасово окупованих територій Донбасу. Служба безпеки впевнена, що такими повідомленнями хочуть посилити паніку та тривогу в суспільстві.

Читайте повний текст допису телеграму "Одесса сейчас":

В Одесі замінували аеропорт. Поліція обстежує територію.

Пасажирів та провідників попросили залишити приміщення аеропорту.

Повідомлень про скасування рейсів поки немає. Люди просто чекають із валізами на вулиці.