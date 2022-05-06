У Львові відкрили вже друге модульне містечко: не останнє

Львів є хабом для тих, хто тікає від війни. Місто та область створюють місця для людей, яким немає де жити.

Про це для 24 каналу сказав мер Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що відкрили друге модульне містечко у Франківському районі.

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"Там зможуть проживати наші громадяни й там сьогодні представлена вся Україна. Там і Харків, і Маріуполь, і Краматорськ, і Волноваха. Діти, котики, песики. Така вже вибудовується дуже дружня спільнота. Поруч, до речі, є наше професійно-технічне училище, де всі мешканці зможуть отримувати їжу", – розповів Садовий.

Скоро буде ще одне містечко

За словами мера, він поспілкувався сьогодні з мешканцями й вже анонсував, що наступного тижня місто планує відкрити ще одне таке модульне містечко. Садовий відзначив, що це крок вперед, бо люди перед тим мешкали хто в школі, хто в кінотеатрі на загальних площах, а тут хоч невеликі, але є моменти приватності.

Ситуація з переселенцями

Садовий розповів, що вже є чітка статистика, що вдень прибувають приблизно до 2,5 тисяч громадян і приблизно тисяча лишається у Львові. Тисяча їде за кордон й 500 залишаються у межах Львівської області.

"Частина киян повернулася, а ті, що приїхали, наприклад, з Харкова, Маріуполя чи Мелітополя живуть у Львові й вірять в нашу перемогу. Вони не мають можливості повернутися додому й за кордон не хочуть їхати, а хочуть залишитися тут. Це також надає оптимізму", – сказав мер.

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