У Львові на вокзалі тисячі людей чекають на потяг до Польщі

У Львові у ніч на 27 лютого на вокзалі тисячі людей чекають на потяг, який курсує до Польщі. Польська залізниця напередодні дозволила українцям безоплатний проїзд.

Речі, які не поміщаються у вагони, люди залишають прямісінько на платформі. Очікування триває дуже довго: дехто пропустив вже три потяги.

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Люди чекають на потяг до Польщі / Суспільне

Тисячі людей чекають на потяги до Польщі: дивіться відео

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