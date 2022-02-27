У Львові на вокзалі тисячі людей чекають на потяг до Польщі
27 лютого 2022 , 03:41Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Львові у ніч на 27 лютого на вокзалі тисячі людей чекають на потяг, який курсує до Польщі. Польська залізниця напередодні дозволила українцям безоплатний проїзд.
Речі, які не поміщаються у вагони, люди залишають прямісінько на платформі. Очікування триває дуже довго: дехто пропустив вже три потяги.
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Люди чекають на потяг до Польщі / Суспільне
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