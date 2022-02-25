Потяги вирушають та прибувають на Головний залізничний вокзал Львова. Рішення про додаткові потяги ухвалили на тлі суттєвого зростання пасажиропотоку у зазначеному напрямку.

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Укрзалізниця організовує додаткові потяги за маршрутом Львів – Держкордон (Медика, Польща) – Львів,

– мовиться у повідомленні.

Важливо! На час воєнного стану виїзд за межі України заборонений для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Мовиться про такі потяги:

№7601 Львів – Держкордон (Медика). Вирушає зі Львова о 19:55 та прибуває на кінцеву станцію о 22:29.

№7602 Медика (Держкордон) – Львів. Вирушає зі станції Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45.

№7603 Львів – Держкордон (Медика). Вирушає зі Львова о 00:40 та прибуває на кінцеву станцію о 03:14.

№7604 Медика (Держкордон) – Львів. Вирушає зі станції Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34.

№7605 Львів – Держкордон (Медика). Вирушає зі Львова о 05:27 та прибуває на кінцеву станцію о 08:01.

№7606 Медика (Держкордон) – Львів. Вирушає зі станції Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!