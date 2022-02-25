Потяги вирушають та прибувають на Головний залізничний вокзал Львова. Рішення про додаткові потяги ухвалили на тлі суттєвого зростання пасажиропотоку у зазначеному напрямку.
Зауважте Польща розгорнула біля кордону з Україною 9 пунктів прийому біженців
Укрзалізниця організовує додаткові потяги за маршрутом Львів – Держкордон (Медика, Польща) – Львів,
– мовиться у повідомленні.
Мовиться про такі потяги:
- №7601 Львів – Держкордон (Медика). Вирушає зі Львова о 19:55 та прибуває на кінцеву станцію о 22:29.
- №7602 Медика (Держкордон) – Львів. Вирушає зі станції Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45.
- №7603 Львів – Держкордон (Медика). Вирушає зі Львова о 00:40 та прибуває на кінцеву станцію о 03:14.
- №7604 Медика (Держкордон) – Львів. Вирушає зі станції Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34.
- №7605 Львів – Держкордон (Медика). Вирушає зі Львова о 05:27 та прибуває на кінцеву станцію о 08:01.
- №7606 Медика (Держкордон) – Львів. Вирушає зі станції Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.