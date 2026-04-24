У мережі писали, що у Львові неподалік Сихова загорівся трамвай: що кажуть у ДСНС
- У Львові неподалік Сихова загорівся пасажирський трамвай на проспекті Червоної Калини, що спричинило затримання інших трамваїв на лінії.
- У ДСНС Львівської області у коментарі 24 Каналу зазначили, що не отримували інформацію про пожежу.
У Львові 24 квітня неподалік Сихова стався інцидент. Попередньо, загорівся пасажирський трамвай.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Що відомо про пожежу з трамваєм у Львові?
Про загоряння трамвая пабліки повідомили після 15:00. За попередніми даними, інцидент стався на проспекті Червоної Калини.
У Львові загорівся трамвай:
На місці бачили багато чорного диму. Також у мережі попереджали про затримання у русі інших трамваїв на лінії.
На місці загоряння трамвая було багато чорного диму:
У ДСНС Львівської області у коментарі 24 Каналу повідомили, що не отримували інформацію про загоряння трамвая поблизу Сихова. Ймовірно, рятувальників на місце події не викликали.
Де ще в Україні були пожежі останнім часом?
У Дніпровському районі Києва 18 квітня спалахнула трансформаторна підстанція, через що були перебої з електропостачанням. Рятувальники на місці події працювали над приборканням пожежі.
7 квітня пожежа сталася в одноповерховій закинутій будівлі на вулиці Лаврській у Києві. Займання ліквідували, постраждалих немає.
Масштабна пожежа також виникла 22 березня у складському приміщенні в селі Погреби Броварського району в Київській області, охопивши площу 5 500 квадратних метрів. Це займання бачили навіть у Києві.