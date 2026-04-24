У мережі писали, що у Львові неподалік Сихова загорівся трамвай: що кажуть у ДСНС

У Львові 24 квітня неподалік Сихова стався інцидент. Попередньо, загорівся пасажирський трамвай.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Що відомо про пожежу з трамваєм у Львові?

Про загоряння трамвая пабліки повідомили після 15:00. За попередніми даними, інцидент стався на проспекті Червоної Калини.

На місці бачили багато чорного диму. Також у мережі попереджали про затримання у русі інших трамваїв на лінії.

У ДСНС Львівської області у коментарі 24 Каналу повідомили, що не отримували інформацію про загоряння трамвая поблизу Сихова. Ймовірно, рятувальників на місце події не викликали.

