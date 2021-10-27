У Львові закрили 11 закладів за порушення карантину

27 жовтня 2021 , 09:44
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Джерело:

Львівська міська рада

Через недотримання карантинних правил у Львові призупинять роботу 11 закладів. Натомість іншим 4 закладам, які зачинили раніше, дозволили працювати. Адже вони виправили порушення.

Моніторингові групи продовжують перевіряти заклади харчування, магазини, транспорт на дотримання карантинних обмежень. З 27 жовтня припинять роботу 11 закладів допоки не усунуть порушення.

Про це за підсумками міської комісії з питань ТЕБ і НС повідомив перший заступник мера Андрій Москаленко.

До теми У Львові через порушення карантину закриють 10 закладів

Закриють 11 магазинів та кафе

Зокрема, мовиться про:

  • ресторан "Де Люкс" на вулиці Володимира Великого, 2;
  • компанію "Вертекслай" торговельно-розважальний центр "Fly Kids" ТЦ "Сріблястий" на вулиці Патона, 37;
  • кав'ярню Step4Coffee на вулиці Чехова, 30;
  • заклад громадського харчування "Кілішкова" на площі Ринок, 16;
  • магазин "Лайфсел" в ТЦ ВАМ  на проспекті Червоної Калини, 62;
  • магазин "Напої і тютюн" на вулиці Шевченка, 358;
  • магазин Firefly's на площі Старий Ринок, 8;
  • магазин "Бір сет" на вулиці Стрийській, 45а;
  • магазин "Мука" на вулиці Стрийській, 45;
  • магазин "Овочі, фрукти, сухофрукти" на вулиці Городоцькій, 298;
  • магазин "23/7" компанії "Клевер Сторс" на вулиці Виговського, 47а.

Водночас дозволили працювати таким закладам:

  • магазину Watsons на вулиці Широкій, 67;
  • магазину "Копійочка" вулиці Низинній, 17;
  • магазину "Чарка до свята" фірми "ОВАЦІЯ" на вулиці Широкій, 63;
  • магазину "Секонд-хенд" на вулиці Личаківській, 201.

Нові карантинні обмеження у Львові та області

З 25 жовтня у Львівській області запровадили нові карантинні правила. Усі відвідувачі кафе, ресторанів, промислових ринків, ТРЦ, салонів краси мають мати з собою сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест (за 72 години до відвідування закладу).

Нові правила не поширюються на продуктові магазини, супермаркети й аптеки. Такі ж обмеження почнуть діяти у Львові з 1 листопада.

Автор: Марта Кушка