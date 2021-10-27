У Львові закрили 11 закладів за порушення карантину

Через недотримання карантинних правил у Львові призупинять роботу 11 закладів. Натомість іншим 4 закладам, які зачинили раніше, дозволили працювати. Адже вони виправили порушення.

Моніторингові групи продовжують перевіряти заклади харчування, магазини, транспорт на дотримання карантинних обмежень. З 27 жовтня припинять роботу 11 закладів допоки не усунуть порушення.

Про це за підсумками міської комісії з питань ТЕБ і НС повідомив перший заступник мера Андрій Москаленко.

До теми У Львові через порушення карантину закриють 10 закладів

Закриють 11 магазинів та кафе

Зокрема, мовиться про:

ресторан "Де Люкс" на вулиці Володимира Великого, 2;

компанію "Вертекслай" торговельно-розважальний центр "Fly Kids" ТЦ "Сріблястий" на вулиці Патона, 37;

кав'ярню Step4Coffee на вулиці Чехова, 30;

заклад громадського харчування "Кілішкова" на площі Ринок, 16;

магазин "Лайфсел" в ТЦ ВАМ на проспекті Червоної Калини, 62;

магазин "Напої і тютюн" на вулиці Шевченка, 358;

магазин Firefly's на площі Старий Ринок, 8;

магазин "Бір сет" на вулиці Стрийській, 45а;

магазин "Мука" на вулиці Стрийській, 45;

магазин "Овочі, фрукти, сухофрукти" на вулиці Городоцькій, 298;

магазин "23/7" компанії "Клевер Сторс" на вулиці Виговського, 47а.

Водночас дозволили працювати таким закладам:

магазину Watsons на вулиці Широкій, 67;

магазину "Копійочка" вулиці Низинній, 17;

магазину "Чарка до свята" фірми "ОВАЦІЯ" на вулиці Широкій, 63;

магазину "Секонд-хенд" на вулиці Личаківській, 201.

Нові карантинні обмеження у Львові та області

З 25 жовтня у Львівській області запровадили нові карантинні правила. Усі відвідувачі кафе, ресторанів, промислових ринків, ТРЦ, салонів краси мають мати з собою сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест (за 72 години до відвідування закладу).

Нові правила не поширюються на продуктові магазини, супермаркети й аптеки. Такі ж обмеження почнуть діяти у Львові з 1 листопада.