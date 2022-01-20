Майже 4 тонни: львівські митники конфіскували контрабандні овочі

В Україну намагалися нелегально ввезти майже 4 тонни овочів. Це трапилось на пункті пропуску з Польщею "Краківець – Корчова".

Днями з Польщі до кордону з Україною приїхала вантажівка. Згідно із товарно-супровідними документами, вона перевозила понад 11 тонн овочів та фруктів. Інформацію про це опублікували 20 січня.

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Що знайшли прикордонники

Сума товару становили понад 500 тисяч гривень. Його мали перевезти з польського міста Ярослав до одного з київських підприємств.

Проте під час зважування вантажівки встановили, що загальна маса транспорту є перевищує заявлену в документах. Коли митники оглянули товар, то побачили, що у вантажівці на 2,6 тонни більше салату латуку та на 440 кілограмів броколі. Також приблизно тонну салату ромен польський відправник не зазначив у документах.



Митники вилучили овочі / Фото Львівської митниці

Які санкції отримає відправник

У Львівській митниці зазначили, що директор компанії-відправника подав для переміщення товару документи з неправдивими даними з найменуванням товару, його кількості та вартості. Проти нього склали протокол порушення митних правил.

Нелегальний товар вилучили. Незабаром справу відправлять на розгляд суду.

Контрабандні рептилії

Згідно з частиною 1 статті 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів з приховуванням від митного контролю), винуватцям загрожує штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів, які стали причиною порушення.

Наприкінці грудня 2021 року прикордонники вилучили кілька десятків змій і екзотичних ящірок, яких хотіли нелегально вивезти в Італію. Наразі тварини перебувають у Львівському міському дитячому натуралістичному центру. Порушникові доведеться заплатити штраф у розмірі 100 тисяч гривень.