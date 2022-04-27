У мерії Львова оприлюднили перелік вулиць, які можуть дерусифікувати

27 квітня 2022 , 06:32
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Джерело:

Андрій Москаленко

Міська рада Львова оприлюднила перелік вулиць, які можуть дерусифікувати найближчим часом. Питання щодо кожної з них робоча груп розгляне на найближчому засіданні.

Відповідну інформацію оприлюднив у фейсбуці перший заступник мера Львова Андрій Москаленко. Про це він написав 25 квітня. 

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У Львові можуть дерусифікувати низку вулиць

Андрій Москаленко розповів, що минулого тижня робоча група почала роботу над розглядом пропозицій щодо перейменування назв вулиць, які названі іменами діячів Росії.

Основною метою є не лише деколонізація топоніміки та перейменування вулиць названих іменами російських діячів, але й гідне пошанування українських військових, волонтерів, діячів культури, науки, спорту, громадських діячів тощо,
– написав заступник Андрія Садового. 

Зокрема політик повідомив, що влада опрацює перелік вулиць, які точно перейменують, адже вони є елементом колонізації або пропаганди.

Зокрема на засіданні група обговорить перейменування ще низки вулиць:

  • Абхазька;
  • Сергія Боткіна;
  • Карла Брюлова;
  • Олексія Венеціанова;
  • Михайла Врубеля;
  • Олександра Герцена;
  • Михайла Глінки;
  • Дагестанська;
  • Василя Жуковського;
  • Софії Ковалевської;
  • Петра Козланюка;
  • Володимира Комарова;
  • Володимира Короленка;
  • Коряцька;
  • Курильська;
  • Лобачевського;
  • Лютнева;
  • Мельничука;
  • Дмитра Мендєлєєва;
  • Миколи Некрасова;
  • Орельська;
  • Івана Павлова;
  • Василя Перова;
  • Кіндрата Рилєєва;
  • Карла Россі;
  • Самарська;
  • Івана Сєченова;
  • Таманська;
  • Льва Толстого;
  • Петра Чайковського;
  • Антона Чехова;
  • Червона;
  • Чуваська;
  • Петра Шеремети;
  • Окружна.

Після цього пропозиції на перейменування розгляне розглянуть з  істориками, експертами, а також широким колом громадськості. Вже потім рішення робочої групи буде винесено на розгляд сесії Львівської міської ради.

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Автор: Діана Квасневська