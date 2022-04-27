У мерії Львова оприлюднили перелік вулиць, які можуть дерусифікувати
Джерело:Андрій Москаленко
Міська рада Львова оприлюднила перелік вулиць, які можуть дерусифікувати найближчим часом. Питання щодо кожної з них робоча груп розгляне на найближчому засіданні.
Відповідну інформацію оприлюднив у фейсбуці перший заступник мера Львова Андрій Москаленко. Про це він написав 25 квітня.
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У Львові можуть дерусифікувати низку вулиць
Андрій Москаленко розповів, що минулого тижня робоча група почала роботу над розглядом пропозицій щодо перейменування назв вулиць, які названі іменами діячів Росії.
Основною метою є не лише деколонізація топоніміки та перейменування вулиць названих іменами російських діячів, але й гідне пошанування українських військових, волонтерів, діячів культури, науки, спорту, громадських діячів тощо,
– написав заступник Андрія Садового.
Зокрема політик повідомив, що влада опрацює перелік вулиць, які точно перейменують, адже вони є елементом колонізації або пропаганди.
Зокрема на засіданні група обговорить перейменування ще низки вулиць:
- Абхазька;
- Сергія Боткіна;
- Карла Брюлова;
- Олексія Венеціанова;
- Михайла Врубеля;
- Олександра Герцена;
- Михайла Глінки;
- Дагестанська;
- Василя Жуковського;
- Софії Ковалевської;
- Петра Козланюка;
- Володимира Комарова;
- Володимира Короленка;
- Коряцька;
- Курильська;
- Лобачевського;
- Лютнева;
- Мельничука;
- Дмитра Мендєлєєва;
- Миколи Некрасова;
- Орельська;
- Івана Павлова;
- Василя Перова;
- Кіндрата Рилєєва;
- Карла Россі;
- Самарська;
- Івана Сєченова;
- Таманська;
- Льва Толстого;
- Петра Чайковського;
- Антона Чехова;
- Червона;
- Чуваська;
- Петра Шеремети;
- Окружна.
Після цього пропозиції на перейменування розгляне розглянуть з істориками, експертами, а також широким колом громадськості. Вже потім рішення робочої групи буде винесено на розгляд сесії Львівської міської ради.
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