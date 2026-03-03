Воював у найгарячіших точках: Львів попрощався з військовим Михайлом "Лембергом" Сцельніковим

У вівторок, 3 березня, у Льові відбулася церемонія прощання з трьома українськими захисниками. Йдеться про Ігора Паранкевича, Степана Сапсу, а також Михайла-Віктора "Лемберга" Сцельнікова.

Про церемонію прощання із полеглими захисниками написали на сторінці Львівської міськради, подію висвітлювали також низка медіа.

Що відомо про загиблих воїнів?

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Михайло-Віктор Сцельніков, відомий під позивним "Лемберг", вступив до лав 206-го окремого батальйону територіальної оборони, а згодом продовжив службу в 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" на посаді розвідника.

Чоловік боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Запорізькому, Миколаївському, Херсонському та Донецькому напрямках.

Його життя обірвала війна ще 20 травня 2023 року у 28-річному віці. Він загинув у Бахмуті. З тих пір довгий час "Лемберга" вважали зниклим безвісти. Лише в серпні 2025 року останки Михайла-Віктора повернули в Україну під час чергового обміну полоненими та загиблими.

Ідентифікацію вдалося провести нещодавно, а вже через тиждень після повернення тіла додому родина нарешті змогла попрощатися з героєм.

Зауважимо також, що широкого розголосу ім'я загиблого воїна набуло після вбивства у Львові колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Підозрюваним у цьому злочині є батько Михайла-Віктора – Михайло Сцельніков. Раніше він неодноразово заявляв у суді, що готовий вирушити на обмін до Росії, аби спробувати знайти тіло сина.

Під час церемонії прощання мати героя Олена Чернінька розповіла журналістам Суспільного, що її син воював на найбільш небезпечних ділянках фронту. Вона тепло згадувала його характер і те, як високо цінували "Лемберга" побратими.

Пані Олена, письменниця й фотографиня, присвятила сину книгу "Лемберг: мамцю, ну не плач". Серед присутніх на церемонії була й військовослужбовиця ЗСУ Олена Лотоцька, яка служила разом з "Лембергом".

Доки ми будемо пам'ятати Михайла і кожного, хто віддав своє життя за нашу Україну, доти вони будуть жити, і доти буде творитися наша історія, і доти буде Україна,

– сказала захисниця.

Зазначимо також, що цього дня Львів провів в останню путь Ігора Паранкевича, який став на захист України у 2025 році. Він служив на Донецькому напрямку у складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ. У нього залишилися син, невістка, онуки та близькі.

Попрощалися львів'яни і зі Степаном Сапсою, він приєднався до війська у 2024 році. Також воював на Донеччині у складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади. У чоловіка залишилися дружина, донька, син, сестра та родина.

Xин похорону воїнів відбувся у Гарнізонному храмі імені Петра і Павла. Поховали полеглих захисників на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань.

Чиє ще життя забрала війна?