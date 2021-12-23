Міська рада звинуватила "Львівгаз" у зриві опалення двох шкіл та Будинку дитини

Міська рада Львова має претензії до ПАТ "Львівгаз". Підприємство знизило тиск газу до однієї з міських котелень.

Через це під загрозою опинилися щонайменше дві школи та Будинок дитини. У них могло зникнути опалення.

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Опалення у двох школах Львова та Будинку дитини було на межі зриву

До однієї з котелень Львова, яка обслуговує соціальні заклади, знизили тиск газу. Мовиться про котельню на вулиці Остроградських, про що повідомили у Львівській міській раді.

Там зауважили, що приватне акціонерне товариство "Львівгаз" знизило тиск газу, через що без тепла могли залишитися:

Школа №50 та санаторна школа-інтернат №1.

Будинок дитини №1.

А ще й 7 багатоквартирних будинків.

На підприємстві тим часом ситуацію пояснили технічним збоєм.

Це виключно технічний збій. Питання пониження тиску виправлять за лічені години,

– це ZAXID.NET повідомив речник "Львівгазу" Петро Лукіянчук.

Станом на 21:10 ситуацію дійсно виправили.

Радимо звернути увагу й та такі важливі новини щодо постачання газу:

Нагадаємо: ще два місяці тому у Львівській області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу для бюджетних установ