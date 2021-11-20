На мить зупинився і поїхав далі: відео смертельної ДТП з маршруткою у Львові 18+

У Львові сталась моторошна ДТП: маршрутка наїхала на двох жінок на пішохідному переході. Одна потрапила до лікарні, а тіло іншої автобус протягнув пів міста. У мережі з'явилось відео моменту аварії.

Трагедія сталась близько 6:00 ранку у самому центрі Львова – на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи. На відео видно, що дві жінки з зонтиками йдуть по переходу.

Тим часом Через ожеледь: на Київщині за годину сталося 4 ДТП

Жінка, що загинула, потрапила під автобус

Маршрутка №138 саме повертала в цей час на Дорошенка. Автобус наїхав на пішоходів. Одну з постраждалих – 67-річну жінку відкинуло на дорогу, інша зникла під транспортним засобом.

Водій на мить зупинився, проте навіть не вийшов з машини та поїхав далі. Маршрутку зупинили аж на вулиці Джорджа Вашингтона. Саме туди, практично через пів міста, автобус протягнув 48-річну загиблу. Її знайшли неподалік зупинки.

Дивіться відео моменту ДТП 18+:

Що відомо про загиблу

За інформацією Zaxid.net, загибла – монахиня Латинського катедрального собору Ольга Дуплеца. Вона була настоятелькою монастиря сестер францисканок Сім’ї Марії. Також сестра працювала на кухні парафіяльної плебанії.

Що відомо про жахливу ДТП з маршруткою:

Аварія сталась у центрі Львова вранці 20 листопада.

Маршрутка, яка її спричинала, курсує за маршрутом вулиця Вашингтона – село Лапаївка.

67-річна жінка, яку збив автобус, опинилась лікарні.

48-річна жертва опинилась під кузовом.

Водій з місця аварії втік.

Водія затримали, невдовзі йому обиратимуть запобіжний захід. Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.