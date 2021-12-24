МЗС Росії відреагувало на "напад" на їхнє консульство у Львові
Джерело:МЗС Росії
Тимчасового повіреного у справах України Василя Покотила викликали до російського Міністерства закордонних справ. Йому висловили рішучий протест через інцидент біля генконсульства Росії у Львові.
Російське зовнішньополітичне відомство оголосило українському дипломату рішучий протест.
Важливо У генконсульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова"
Також у МЗС Росії захотіли, щоб Україна виконувала міжнародні зобов'язання щодо забезпечення безпеки російських дипломатичних і консульських представництв.
Що цьому передувало
Мовиться про інцидент, який стався в ніч на 24 грудня у Львові. Як стверджують в російському МЗС, невідомий кинув на територію генконсульства пляшку із запальною сумішшю, яка запалилася і "створила загрозу безпеці закордонній установі".
З цієї нагоди Генеральне консульство Росії направило ноту в регіональне представництво МЗС України та звернення на ім'я начальника Національної поліції у Львові з вимогою вжити термінових заходів щодо посилення безпеки установи та її співробітників, а також щодо розшуку та покарання винних,
– мовиться у заяві російського дипвідомства.
Там зазначили, що аналогічну ноту посольство Росії в Києві направило в МЗС України.Зверніть увагу! Правоохоронці кажуть, що збитків завдано не було. Кримінальне провадження порушили за хуліганство.