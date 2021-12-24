Российское внешнеполитическое ведомство объявило украинскому дипломату решительный протест.

Важно В генконсульство России во Львове бросили "коктейль Молотова"

Также В МИД России захотели, чтобы Украина выполняла международные обязательства по обеспечению безопасности российских дипломатических и консульских представительств.

Что этому предшествовало

Речь идет об инциденте, который произошел в ночь на 24 декабря во Львове. Как утверждают в российском МИДе, неизвестный бросил на территорию генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая зажглась и "создала угрозу безопасности зарубежному учреждению".

По этому случаю Генеральное консульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных,

– говорится в заявлении российского дипведомства.

Там отметили, что аналогичную ноту посольство России в Киеве направило в МИД Украины.

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