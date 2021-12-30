"Нарешті можу побачити": у Львові пам'ятку архітектури адаптували для людей з вадами зору
Джерело:24 канал
У Львові ще одну пам'ятку архітектури адаптували для людей з вадами зору. Мовиться про Гарнізонний храм Петра і Павла у центрі міста.
Бронзову 3D-копію встановили біля храму. Упродовж декількох місяців над макетом працював скульптор Василь Одрехівський.
Цікаво У Києві з'явилася скульптура ДНК-молекули: подарувала Італія – фото
Скульптура відтворює всі деталі
Мініатюра один в один відтворює усі деталі храму. На скульптурі також є надрукована шрифтом Брайля табличка. Це зробили для того, щоб люди з вадами зору могли дізнатись основну інформацію про архітектурну пам'ятку.Зауважимо! Це вже шоста мініскульптура у місті, яку адаптували для людей з вадами зору. Також на вулицях є макети інших знакових для Львова будівель: Ратуші, церкви святого Юра, пам'ятника Шевченку, Оперного театру та фігури Матері Божої, що на площі Марійській.
Як розповів виконувач обов'язків директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко, наступним об'єктом, який планують відтворити у макеті, стане Латинська катедра.
У Львові відкрили мінікопію Гарнізонного храму / Фото пресслужби ЛМР
Своїми враженнями поділилася директорка всеукраїнської громадської організації "Українська спілка інвалідів" Оксана Потимко. Вона розповіла, що архітектору запропонували обов'язково давати рельєфний QR-код, завдяки якому можна буде детально послухати інформацію про пам'ятку.
Я його нарешті зможу побачити. Не просто почути чийсь опис, як виглядає гарнізонний храм святого Петра і Павла, а побачити на дотик. Такі люди ж як я так само зможуть його побачити,
– відзначила Потимко.
Як виглядає адаптована пам'ятка архітектури: дивіться відео
Цікаве про Гарнізонний храм Петра і Павла
- На початку грудня Гарнізонний храм відсвяткував 10-річчя відновлення діяльності.
- Українські та польські спеціалісти реставрували 300-річні фрески упродовж 7 років.
- Окрім цього, до ювілею храму Національний банк ввів в обіг пам'ятну монету з його зображенням.