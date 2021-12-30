Бронзовую 3D-копию установили возле храма. На протяжении нескольких месяцев над макетом работал скульптор Василий Одрехивский.
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Скульптура воспроизводит все детали
Миниатюра один в один воспроизводит все детали храма. На скульптуре также есть напечатанная шрифтом Брайля табличка. Это сделали для того, чтобы люди с недостатками зрения могли узнать основную информацию об архитектурном памятнике.
Как рассказал исполняющий обязанности директора Департамента гуманитарной политики Евгений Бойко, следующим объектом, который планируют воссоздать в макете, станет Латинский кафедральный собор.
Во Львове открыли мини-копию гарнизонного храма / Фото пресс-службы ЛГС
Своими впечатлениями поделилась директор всеукраинской общественной организации "Украинский союз инвалидов" Оксана Потимко. Она рассказала, что архитектору предложили обязательно давать рельефный QR-код, благодаря которому можно будет подробно послушать информацию о достопримечательности.
Я его наконец-то смогу увидеть. Не просто услышать чье-то описание, как выглядит гарнизонный храм святого Петра и Павла, а увидеть на ощупь. Такие же люди, как я, также смогут его увидеть,
– отметила Потимко.
Как выглядит адаптированный памятник архитектуры: смотрите видео
Интересное о гарнизонном храме Петра и Павла
- В начале декабря Гарнизонный храм отпраздновал 10-летие возобновления деятельности.
- Украинские и польские специалисты реставрировали 300-летние фрески на протяжении 7 лет.
- Кроме этого, к юбилею храма Национальный банк ввел в обращение памятную монету с его изображением.