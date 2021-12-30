Бронзову 3D-копію встановили біля храму. Упродовж декількох місяців над макетом працював скульптор Василь Одрехівський.

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Скульптура відтворює всі деталі

Мініатюра один в один відтворює усі деталі храму. На скульптурі також є надрукована шрифтом Брайля табличка. Це зробили для того, щоб люди з вадами зору могли дізнатись основну інформацію про архітектурну пам'ятку.

Зауважимо! Це вже шоста мініскульптура у місті, яку адаптували для людей з вадами зору. Також на вулицях є макети інших знакових для Львова будівель: Ратуші, церкви святого Юра, пам'ятника Шевченку, Оперного театру та фігури Матері Божої, що на площі Марійській.

Як розповів виконувач обов'язків директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко, наступним об'єктом, який планують відтворити у макеті, стане Латинська катедра.

У Львові відкрили мінікопію Гарнізонного храму / Фото пресслужби ЛМР



Своїми враженнями поділилася директорка всеукраїнської громадської організації "Українська спілка інвалідів" Оксана Потимко. Вона розповіла, що архітектору запропонували обов'язково давати рельєфний QR-код, завдяки якому можна буде детально послухати інформацію про пам'ятку.

Я його нарешті зможу побачити. Не просто почути чийсь опис, як виглядає гарнізонний храм святого Петра і Павла, а побачити на дотик. Такі люди ж як я так само зможуть його побачити,

– відзначила Потимко.

Як виглядає адаптована пам'ятка архітектури: дивіться відео

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