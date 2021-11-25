Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь львівського Гарнізонного храму: цікаві фото

Гарнізонний храм у грудні відзначатиме 10 років відновлення діяльності. Саме з цієї нагоди НБУ випустив монету номіналом 5 гривень.

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НБУ випустив монету, присвячену Гарнізонному храму

Національний банк України 1 грудня введе в обіг пам'ятну монету "Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла".

Монета присвячена одній зі святинь та самобутніх "родзинок" міста – Гарнізонному храму святих апостолів Петра і Павла, побудованому на початку XVII століття,

– мовиться у повідомленні НБУ.

Барокова споруда прикрашає історичну частину міста. Він є найбільшим львівським храмом, який пережив різні часи – у певні періоди він виконував функції гарнізонної церкви міста, складу, книгосховища. З 2011 року святиня знову відкрила двері для вірян.

"За час російсько-українського воєнного конфлікту на Сході України храм став не лише церквою, де моляться за українських воїнів і відспівують загиблих учасників ООС, а й музеєм і волонтерським центром", – додали у НБУ.



Аверс монети з Гарнізонним храмом / Фото НБУ

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Який вигляд має монета

Пам'ятна монета має номінал 5 гривень. Її виготовили з нейзильберу. Вага чистого дорогоцінного металу в монеті становить 16,5 грама, а її діаметр – 35 міліметрів. Її випустять тиражем у 35 тисяч штук. Ціна монети наразі невідома. Художницею аверсу була Наталія Фандікова, а скульпторами Володимир та Анатолій Дем'яненки.

На аверсі монети зобразили малий Державний Герб України, під яким розмітили напис "Україна" та фрагмент інтер'єру центрального нефа храму. Також там нанесли номінал монети, рік карбування і логотип Банкнотно-монетного двору НБУ (праворуч унизу).

На реверсі зобразили фасад храму, левів та написи "Львів" (під левом) і "Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла" (півколом ліворуч).



Реверс монети / Фото НБУ