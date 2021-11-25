Гарнизонный храм в декабре будет отмечать 10 лет возобновления деятельности. Именно по этому случаю НБУ выпустил монету номиналом в 5 гривен.

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НБУ выпустил монету, посвященную Гарнизонному храму

Национальный банк Украины 1 декабря введет в оборот памятную монету "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла".

Монета посвящена одной из святынь и самобытных "изюминок" города – Гарнизонному храму святых апостолов Петра и Павла, построенному в начале XVII века,

– говорится в сообщении НБУ.

Барочное сооружение украшает историческую часть города. Он является самым большим львовским храмом, пережившим разные времена – в определенные периоды он выполнял функции гарнизонной церкви города, склада, книгохранилища. С 2011 года святыня снова открыла двери для верующих.

"За время российско-украинского военного конфликта на Востоке Украины храм стал не только церковью, где молятся за украинских воинов и отпевают погибших участников ООС, но и музеем и волонтерским центром", – добавили в НБУ.



Аверс монеты с Гарнизонным храмом / Фото НБУ

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Как выглядит монета

Номинал памятной монеты – 5 гривен. Ее изготовили из нейзильбера. Вес чистого драгоценного металла в монете составляет 16,5 г, а ее диаметр – 35 миллиметров. Ее выпустят тиражом в 35 тысяч штук. Цена монеты пока неизвестна. Художницей аверса стала Наталья Фандикова, а скульпторами Владимир и Анатолий Демьяненко.

На аверсе монеты изобразили малый Государственный Герб Украины, под которым разметили надпись "Украина" и фрагмент интерьера центрального нефа храма. Также там нанесли номинал монеты, год чеканки и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (справа внизу).

На реверсе изобразили фасад храма, льва и надписи "Львов" (под львом) и "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла" (полукругом слева).



Реверс монеты / Фото НБУ