Новую памятную монету регулятор выпустит тиражом в 1 миллион штук. Изготовлена она будет из сплава на основе цинка с покрытием никелем.

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Новая памятная монета от НБУ

Памятную монету посвятили Десантно-штурмовым войскам Вооруженных сил Украины.

В обращение она поступит 11 ноября. Номинал монеты – 10 гривен, категория качества чеканки – "анциркулейтед", масса – 12,4 грамма, диаметр – 30 миллиметров.

Справка. Десантно-штурмовые войска – это отдельный род войск в составе ВСУ, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части.

Вид монеты

​На аверсе монеты размещены:

вверху надпись Украина (полукругом), под которой малый Государственный Герб Украины (слева) и нарукавный знак десантно-штурмовых войск ВСУ (справа);

в центре на зеркальном фоне – эмблема десантно-штурмовых войск;

номинал 10 и графический символ гривны (слева от эмблемы);

год чеканки монеты – 2021 (справа от эмблемы);

надпись: Десантно-штурмовые войска ВСУ (внизу полукругом);

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (под годом чеканки).​

Аверс монеты в честь ВСУ / Фото НБУ

​На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья – символ покровителя войска – Архангела Михаила.​



Реверс монеты в честь ВСУ / Фото НБУ

Обратите внимание! 20 августа Нацбанк ввел в обращение две памятные банкноты к 30-летию Независимости Украины. Их выпустили номиналами 100 и 500 гривен.